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В Севастополе морской транспорт продолжает работу после атаки ВСУ - РИА Новости, 13.09.2023
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07:02 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/transport-1896001441.html
В Севастополе морской транспорт продолжает работу после атаки ВСУ
В Севастополе морской транспорт продолжает работу после атаки ВСУ - РИА Новости, 13.09.2023
В Севастополе морской транспорт продолжает работу после атаки ВСУ
Катера и паромы в Севастополе после ночной атаки ВСУ на город работают штатно, сообщили власти города. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T07:02
2023-09-13T07:02
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
севморзавод
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Катера и паромы в Севастополе после ночной атаки ВСУ на город работают штатно, сообщили власти города. В результате ночной атаки ВСУ по Севастополю, по предварительной информации, пострадали 24 человека, угрозы гражданским объектам в городе из-за возникшего пожара на площадке Севморзавода нет, сообщил ранее губернатор региона Михаил Развожаев. "Морской пассажирский транспорт осуществляет движение", - говорится в сообщении департамента транспорта. В Севастопольской бухте осуществляется движение пассажирских катеров и паромов, связывающих северную часть города с центром.
https://ria.ru/20230912/krym-1895862163.html
https://ria.ru/20230913/most-1895990740.html
севастополь
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севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, севморзавод, общество
Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Севморзавод, Общество
В Севастополе морской транспорт продолжает работу после атаки ВСУ

Дептранс Севастополя: катера и паромы после атаки ВСУ на город работают штатно

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкВид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя
Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Катера и паромы в Севастополе после ночной атаки ВСУ на город работают штатно, сообщили власти города.
В результате ночной атаки ВСУ по Севастополю, по предварительной информации, пострадали 24 человека, угрозы гражданским объектам в городе из-за возникшего пожара на площадке Севморзавода нет, сообщил ранее губернатор региона Михаил Развожаев.
Крым - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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Вчера, 15:43
"Морской пассажирский транспорт осуществляет движение", - говорится в сообщении департамента транспорта.
В Севастопольской бухте осуществляется движение пассажирских катеров и паромов, связывающих северную часть города с центром.
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03:35
 
СевастопольМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныСевморзаводОбщество
 
 
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