https://ria.ru/20230913/transport-1896001441.html
В Севастополе морской транспорт продолжает работу после атаки ВСУ
В Севастополе морской транспорт продолжает работу после атаки ВСУ - РИА Новости, 13.09.2023
В Севастополе морской транспорт продолжает работу после атаки ВСУ
Катера и паромы в Севастополе после ночной атаки ВСУ на город работают штатно, сообщили власти города. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T07:02
2023-09-13T07:02
2023-09-13T07:02
севастополь
михаил развожаев
вооруженные силы украины
севморзавод
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Катера и паромы в Севастополе после ночной атаки ВСУ на город работают штатно, сообщили власти города. В результате ночной атаки ВСУ по Севастополю, по предварительной информации, пострадали 24 человека, угрозы гражданским объектам в городе из-за возникшего пожара на площадке Севморзавода нет, сообщил ранее губернатор региона Михаил Развожаев. "Морской пассажирский транспорт осуществляет движение", - говорится в сообщении департамента транспорта. В Севастопольской бухте осуществляется движение пассажирских катеров и паромов, связывающих северную часть города с центром.
https://ria.ru/20230912/krym-1895862163.html
https://ria.ru/20230913/most-1895990740.html
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севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, севморзавод, общество
Севастополь, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Севморзавод, Общество
В Севастополе морской транспорт продолжает работу после атаки ВСУ
Дептранс Севастополя: катера и паромы после атаки ВСУ на город работают штатно