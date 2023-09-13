https://ria.ru/20230913/transport-1896001441.html

В Севастополе морской транспорт продолжает работу после атаки ВСУ

В Севастополе морской транспорт продолжает работу после атаки ВСУ - РИА Новости, 13.09.2023

В Севастополе морской транспорт продолжает работу после атаки ВСУ

Катера и паромы в Севастополе после ночной атаки ВСУ на город работают штатно, сообщили власти города. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T07:02

2023-09-13T07:02

2023-09-13T07:02

севастополь

михаил развожаев

вооруженные силы украины

севморзавод

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Катера и паромы в Севастополе после ночной атаки ВСУ на город работают штатно, сообщили власти города. В результате ночной атаки ВСУ по Севастополю, по предварительной информации, пострадали 24 человека, угрозы гражданским объектам в городе из-за возникшего пожара на площадке Севморзавода нет, сообщил ранее губернатор региона Михаил Развожаев. "Морской пассажирский транспорт осуществляет движение", - говорится в сообщении департамента транспорта. В Севастопольской бухте осуществляется движение пассажирских катеров и паромов, связывающих северную часть города с центром.

https://ria.ru/20230912/krym-1895862163.html

https://ria.ru/20230913/most-1895990740.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, вооруженные силы украины, севморзавод, общество