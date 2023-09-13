https://ria.ru/20230913/tragediya-1896004268.html

В Омской области женщина за рулем и три ребенка захлебнулись

В Омской области женщина за рулем и три ребенка захлебнулись - РИА Новости, 13.09.2023

В Омской области женщина за рулем и три ребенка захлебнулись

Жительница Омской области не справилась с управлением, съехала в заполненный кювет водой, в котором она и трое ее детей захлебнулись, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T07:27

2023-09-13T07:27

2023-09-13T10:37

происшествия

омская область

россия

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ОМСК, 13 сен - РИА Новости. Жительница Омской области не справилась с управлением, съехала в заполненный кювет водой, в котором она и трое ее детей захлебнулись, рассказали РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры. Инцидент произошел 12 сентября около 12.00, 26-летняя женщина за рулем "ВАЗ 2109" ехала по подъездной дороге к деревне Поспелово Большеуковского района Омской области. Она не справилась с управлением и съехала в кювет, заполненный водой. "В результате дорожно-транспортного происшествия машина перевернулась, при ее погружении в воду водитель, находящиеся на пассажирских сиденьях мальчики 12 и 7 лет, а также девятимесячная девочка захлебнулись", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области. Муж погибшей, зная, что жена с детьми поехала к родственникам копать картошку, не сразу начал их искать. Из-за кустов вокруг кювета автомобиль, практически полностью ушедший под воду, обнаружили лишь во время тщательного осмотра местности уже ночью. "На место происшествия в целях координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор Большеуковского района Омской области Сергей Бартенев. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия по выяснению обстоятельств произошедшего", - добавили в пресс-службе. Ход проверки прокуратура взяла на контроль.

https://ria.ru/20230912/dtp-1895976595.html

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происшествия, омская область, россия