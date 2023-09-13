https://ria.ru/20230913/torgi-1896033665.html

Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке - РИА Новости, 13.09.2023

Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Московская биржа приостановила торги на срочном рынке, сообщил торговая площадка. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T10:08

2023-09-13T10:08

2023-09-13T11:48

экономика

россия

восточная европа

московская биржа

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Московская биржа приостановила торги на срочном рынке, сообщил торговая площадка. "Торги на срочном рынке приостановлены с 09:30:00", — отмечается в сообщении. О времени возобновления торгов сообщат позднее.Причиной приостановки стала нештатная работа торгово-клиринговой системы. Сейчас идет ее диагностика.В 10.47 мск Telegram-канал срочного рынка сообщил о локализации ошибки.

https://ria.ru/20230912/kurs-1895971136.html

россия

восточная европа

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, восточная европа, московская биржа