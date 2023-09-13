https://ria.ru/20230913/torgi-1896033665.html
Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке
Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке - РИА Новости, 13.09.2023
Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке
Московская биржа приостановила торги на срочном рынке, сообщил торговая площадка. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T10:08
2023-09-13T10:08
2023-09-13T11:48
экономика
россия
восточная европа
московская биржа
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Московская биржа приостановила торги на срочном рынке, сообщил торговая площадка. "Торги на срочном рынке приостановлены с 09:30:00", — отмечается в сообщении. О времени возобновления торгов сообщат позднее.Причиной приостановки стала нештатная работа торгово-клиринговой системы. Сейчас идет ее диагностика.В 10.47 мск Telegram-канал срочного рынка сообщил о локализации ошибки.
https://ria.ru/20230912/kurs-1895971136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, восточная европа, московская биржа
Экономика, Россия, Восточная Европа, Московская биржа
Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке
Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке из-за сбоя системы расчетов