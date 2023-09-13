https://ria.ru/20230913/tor-1895998948.html

В Госдуме заявили о создании рабочей группы по законопроектам ТОР

В Госдуме заявили о создании рабочей группы по законопроектам ТОР - РИА Новости, 13.09.2023

В Госдуме заявили о создании рабочей группы по законопроектам ТОР

Рабочая группа депутатов для корректирования законопроекта о международных территориях опережающего развития (ТОР) будет сформирована во второй половине... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T06:26

2023-09-13T06:26

2023-09-13T06:26

экономика

владивосток

алексей чекунков

дальневосточный федеральный университет

госдума рф

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Рабочая группа депутатов для корректирования законопроекта о международных территориях опережающего развития (ТОР) будет сформирована во второй половине сентября, сообщил РИА Новости участвующий в работе над законопроектом депутат Госдумы от ЕАО Александр Петров. Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил, что законопроект о международных ТОР будет внесен в Госдуму во время ее осенней сессии. По словам министра, согласованы основные условия законопроекта. "Мы только во вторник начинаем первое заседание. И сразу же, на следующей неделе, у нас будет сформирована та рабочая группа, которая уже будет этот именно текст... Потому что есть разные отклонения еще от текста. Мы понимаем какой текст нам нужен, и будет сформирована рабочая группа, которая будет стараться доводить его до конца осенней сессии. Тем более есть определенные поручения из исполнительной власти", - рассказал депутат. Он добавил, что "технически осталось не так много подписей, которые надо согласовать с профильными ведомствами. Мы на следующей неделе абсолютно точно будем знать, есть согласование (или) нет". Некоторые требования к резидентам международных ТОР уже согласовали. "Мне кажется, никто не возражает, что это будет нижний порог инвестиций 500 миллионов рублей, второе - это наукоемкие производства, которые приводят к рынку, то есть начиная от патента. Это такие хорошие, сильные пороги. Ну вот, не каждый зайдет", - отметил собеседник. VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230913/razvitie-1895998403.html

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экономика, владивосток, алексей чекунков, дальневосточный федеральный университет, госдума рф, вэф-2023