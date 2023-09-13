https://ria.ru/20230913/tigryata-1896090178.html
В Хабаровском крае определили пол детенышей амурской тигрицы Желтобокой
В Хабаровском крае определили пол детенышей амурской тигрицы Желтобокой - РИА Новости, 13.09.2023
В Хабаровском крае определили пол детенышей амурской тигрицы Желтобокой
Специалисты определили пол двух детенышей тигрицы по кличке Желтобокая, рассказал центр "Амурский тигр", опубликовавший в Telegram-канале видео с подросшими... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T13:20
2023-09-13T13:20
2023-09-13T13:56
хорошие новости
хабаровский край
международный союз охраны природы
центр "амурский тигр"
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ХАБАРОВСК, 13 сен — РИА Новости. Специалисты определили пол двух детенышей тигрицы по кличке Желтобокая, рассказал центр "Амурский тигр", опубликовавший в Telegram-канале видео с подросшими котятами. "Первой за матерью с небольшим отставанием следует самочка, а более крупный самец уже держит солидную дистанцию. Причем настолько солидную, что попал лишь во второе видео, и нам пришлось их склеить", — пояснили в центре.Второй выводок из трех тигрят появился у Желтобокой примерно в конце мая — начале июня прошлого года, заметили их первый раз в сентябре. На тот момент хищнице было примерно шесть лет. Однако, по информации "Амурского тигра", один из тигрят не пережил зиму. В первом помете у Желтобокой тоже было три тигренка. "Удивительна, конечно, особенность раскраса Желтобокой, которая и подарила ей кличку. Раньше считалось, что рыжее пятно без полосок свойственно лишь группировке тигров, которая обитает на юго-западе Приморья. Позже же, по мере накопления данных в том числе с фотоловушек, выяснилось, что такая генетическая особенность встречается по всему ареалу: на юге и севере Приморья, в Хабаровском крае", — отметили в центре.Лесоохотничье хозяйство "Дурминское" располагается в 140 километрах от Хабаровска, в верховьях реки Дурмин в муниципальном районе имени Лазо. Это одно из немногих мест в уссурийской тайге, где сохранился природный комплекс с редкой флорой и фауной. В Дурминском обитают постоянно четыре-пять амурских тигров. На эту территорию претендуют еще 20 особей, но они не хотят конфликтовать и только иногда заходят покормиться.Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В дикой природе он обитает только на Дальнем Востоке России — в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной областях. За последние годы популяция существенно увеличилась и сейчас насчитывает порядка 750 особей.
https://ria.ru/20230907/tigryata-1894703540.html
https://ria.ru/20230728/tigry-1886750896.html
https://ria.ru/20230814/tigry-1889864681.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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хабаровский край, международный союз охраны природы, центр "амурский тигр"
Хорошие новости, Хабаровский край, Международный союз охраны природы, Центр "Амурский тигр"
В Хабаровском крае определили пол детенышей амурской тигрицы Желтобокой
Определен пол двух детенышей амурской тигрицы Желтобокой в Хабаровском крае
ХАБАРОВСК, 13 сен — РИА Новости.
Специалисты определили пол двух детенышей тигрицы по кличке Желтобокая, рассказал центр "Амурский тигр", опубликовавший в Telegram-канале
видео с подросшими котятами.
«
"Первой за матерью с небольшим отставанием следует самочка, а более крупный самец уже держит солидную дистанцию. Причем настолько солидную, что попал лишь во второе видео, и нам пришлось их склеить", — пояснили в центре.
Игры тигрят-подростков в Хабаровском крае попали в объектив фотоловушки
Второй выводок из трех тигрят появился у Желтобокой примерно в конце мая — начале июня прошлого года, заметили их первый раз в сентябре. На тот момент хищнице было примерно шесть лет. Однако, по информации "Амурского тигра", один из тигрят не пережил зиму. В первом помете у Желтобокой тоже было три тигренка.
«
"Удивительна, конечно, особенность раскраса Желтобокой, которая и подарила ей кличку. Раньше считалось, что рыжее пятно без полосок свойственно лишь группировке тигров, которая обитает на юго-западе Приморья. Позже же, по мере накопления данных в том числе с фотоловушек, выяснилось, что такая генетическая особенность встречается по всему ареалу: на юге и севере Приморья, в Хабаровском крае", — отметили в центре.
Число амурских тигров в нацпарке в Приморье стало самым большим в мире
Лесоохотничье хозяйство "Дурминское" располагается в 140 километрах от Хабаровска, в верховьях реки Дурмин в муниципальном районе имени Лазо. Это одно из немногих мест в уссурийской тайге, где сохранился природный комплекс с редкой флорой и фауной.
В Дурминском обитают постоянно четыре-пять амурских тигров. На эту территорию претендуют еще 20 особей, но они не хотят конфликтовать и только иногда заходят покормиться.
Амурский тигр — один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В дикой природе он обитает только на Дальнем Востоке России — в Приморском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной областях. За последние годы популяция существенно увеличилась и сейчас насчитывает порядка 750 особей.
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