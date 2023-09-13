Тамбовщину и Донбасс соединил телемост ко дню рождения Зои Космодемьянской
© Фото : пресс-служба правительства Тамбовской областиТамбовскую область и Донбасс соединил телемост, посвященный 100-летию Зои Космодемьянской
Тамбовскую область и Донбасс соединил телемост, посвященный 100-летию Зои Космодемьянской
ТАМБОВ, 13 сен — РИА Новости. По случаю празднования столетия со дня рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской в Тамбовской области организовали телемост с Донбассом, участниками которого стали школьники подшефного Новоайдарского района Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщает пресс-служба областного правительства.
Так, новоайдарские ребята по видеосвязи приняли участие в торжественном митинге, прошедшем у памятника Зое Космодемьянской в Тамбове. А затем пообщались со сверстниками из Уваровщинской школы Кирсановского округа. Новоайдарцы рассказали о героях своего района, а кирсановцы — о подвиге Зои Космодемьянской. Ребята прочитали стихи о Великой Отечественной войне, поделились подвигами героев нашего времени, говорится в сообщении.
Тамбовская область активно помогает подшефному Новоайдарскому району ЛНР в восстановлении разрушенной гражданской инфраструктуры. Ранее тамбовские строители закончили ремонт кровли здания новоайдарской школы-шестилетки, провели капитальный ремонт здания МФЦ, общежития, которое используют как пункт временного размещения вынужденных переселенцев, а также ремонт в здании управления труда и социальной защиты населения. К началу нового учебного года закончили ремонт школьных столовых в Бахмутовке, Райгородке и Муратово Новоайдарского района ЛНР, благодаря чему дети там впервые могут получать полноценное горячее питание, добавили в пресс-службе.
"Мы продолжим поддержку нашего подшефного Новоайдарского района ЛНР. Сотрудничество уже выстроено буквально во всех сферах и направлениях: строительство, аграрный сектор, образование, здравоохранение, культура, молодежная политика. Рад, что в этот особый для всех тамбовчан день, когда отмечается столетие Зои Космодемьянской, в наших памятных мероприятиях приняли участие и новоайдарские ребята. У нас одно прошлое и одно будущее — будущее великой страны, — цитирует пресс-служба губернатора Тамбовской области Максима Егорова.