https://ria.ru/20230913/telemost-1896166333.html

Тамбовщину и Донбасс соединил телемост ко дню рождения Зои Космодемьянской

Тамбовщину и Донбасс соединил телемост ко дню рождения Зои Космодемьянской - РИА Новости, 13.09.2023

Тамбовщину и Донбасс соединил телемост ко дню рождения Зои Космодемьянской

По случаю празднования столетия со дня рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской в Тамбовской области организовали телемост с Донбассом, участниками... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T17:28

2023-09-13T17:28

2023-09-13T17:28

тамбовская область

тамбовская область

новоайдарский район

луганская народная республика

зоя космодемьянская

максим егоров

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ТАМБОВ, 13 сен — РИА Новости. По случаю празднования столетия со дня рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской в Тамбовской области организовали телемост с Донбассом, участниками которого стали школьники подшефного Новоайдарского района Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщает пресс-служба областного правительства. Так, новоайдарские ребята по видеосвязи приняли участие в торжественном митинге, прошедшем у памятника Зое Космодемьянской в Тамбове. А затем пообщались со сверстниками из Уваровщинской школы Кирсановского округа. Новоайдарцы рассказали о героях своего района, а кирсановцы — о подвиге Зои Космодемьянской. Ребята прочитали стихи о Великой Отечественной войне, поделились подвигами героев нашего времени, говорится в сообщении. Тамбовская область активно помогает подшефному Новоайдарскому району ЛНР в восстановлении разрушенной гражданской инфраструктуры. Ранее тамбовские строители закончили ремонт кровли здания новоайдарской школы-шестилетки, провели капитальный ремонт здания МФЦ, общежития, которое используют как пункт временного размещения вынужденных переселенцев, а также ремонт в здании управления труда и социальной защиты населения. К началу нового учебного года закончили ремонт школьных столовых в Бахмутовке, Райгородке и Муратово Новоайдарского района ЛНР, благодаря чему дети там впервые могут получать полноценное горячее питание, добавили в пресс-службе. "Мы продолжим поддержку нашего подшефного Новоайдарского района ЛНР. Сотрудничество уже выстроено буквально во всех сферах и направлениях: строительство, аграрный сектор, образование, здравоохранение, культура, молодежная политика. Рад, что в этот особый для всех тамбовчан день, когда отмечается столетие Зои Космодемьянской, в наших памятных мероприятиях приняли участие и новоайдарские ребята. У нас одно прошлое и одно будущее — будущее великой страны, — цитирует пресс-служба губернатора Тамбовской области Максима Егорова.

https://ria.ru/20230911/avtoprobeg-1895644425.html

тамбовская область

новоайдарский район

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тамбовская область, новоайдарский район, луганская народная республика, зоя космодемьянская, максим егоров