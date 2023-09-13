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Тамбовщину и Донбасс соединил телемост ко дню рождения Зои Космодемьянской - РИА Новости, 13.09.2023
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Тамбовская область
 
17:28 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/telemost-1896166333.html
Тамбовщину и Донбасс соединил телемост ко дню рождения Зои Космодемьянской
Тамбовщину и Донбасс соединил телемост ко дню рождения Зои Космодемьянской - РИА Новости, 13.09.2023
Тамбовщину и Донбасс соединил телемост ко дню рождения Зои Космодемьянской
По случаю празднования столетия со дня рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской в Тамбовской области организовали телемост с Донбассом, участниками... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T17:28
2023-09-13T17:28
тамбовская область
тамбовская область
новоайдарский район
луганская народная республика
зоя космодемьянская
максим егоров
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ТАМБОВ, 13 сен — РИА Новости. По случаю празднования столетия со дня рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской в Тамбовской области организовали телемост с Донбассом, участниками которого стали школьники подшефного Новоайдарского района Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщает пресс-служба областного правительства. Так, новоайдарские ребята по видеосвязи приняли участие в торжественном митинге, прошедшем у памятника Зое Космодемьянской в Тамбове. А затем пообщались со сверстниками из Уваровщинской школы Кирсановского округа. Новоайдарцы рассказали о героях своего района, а кирсановцы — о подвиге Зои Космодемьянской. Ребята прочитали стихи о Великой Отечественной войне, поделились подвигами героев нашего времени, говорится в сообщении. Тамбовская область активно помогает подшефному Новоайдарскому району ЛНР в восстановлении разрушенной гражданской инфраструктуры. Ранее тамбовские строители закончили ремонт кровли здания новоайдарской школы-шестилетки, провели капитальный ремонт здания МФЦ, общежития, которое используют как пункт временного размещения вынужденных переселенцев, а также ремонт в здании управления труда и социальной защиты населения. К началу нового учебного года закончили ремонт школьных столовых в Бахмутовке, Райгородке и Муратово Новоайдарского района ЛНР, благодаря чему дети там впервые могут получать полноценное горячее питание, добавили в пресс-службе. "Мы продолжим поддержку нашего подшефного Новоайдарского района ЛНР. Сотрудничество уже выстроено буквально во всех сферах и направлениях: строительство, аграрный сектор, образование, здравоохранение, культура, молодежная политика. Рад, что в этот особый для всех тамбовчан день, когда отмечается столетие Зои Космодемьянской, в наших памятных мероприятиях приняли участие и новоайдарские ребята. У нас одно прошлое и одно будущее — будущее великой страны, — цитирует пресс-служба губернатора Тамбовской области Максима Егорова.
https://ria.ru/20230911/avtoprobeg-1895644425.html
тамбовская область
новоайдарский район
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тамбовская область, новоайдарский район, луганская народная республика, зоя космодемьянская, максим егоров
Тамбовская область, Тамбовская область, Новоайдарский район, Луганская Народная Республика, Зоя Космодемьянская, Максим Егоров

Тамбовщину и Донбасс соединил телемост ко дню рождения Зои Космодемьянской

© Фото : пресс-служба правительства Тамбовской областиТамбовскую область и Донбасс соединил телемост, посвященный 100-летию Зои Космодемьянской
Тамбовскую область и Донбасс соединил телемост, посвященный 100-летию Зои Космодемьянской - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тамбовской области
Тамбовскую область и Донбасс соединил телемост, посвященный 100-летию Зои Космодемьянской
Читать ria.ru в
ТАМБОВ, 13 сен — РИА Новости. По случаю празднования столетия со дня рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской в Тамбовской области организовали телемост с Донбассом, участниками которого стали школьники подшефного Новоайдарского района Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщает пресс-служба областного правительства.
Так, новоайдарские ребята по видеосвязи приняли участие в торжественном митинге, прошедшем у памятника Зое Космодемьянской в Тамбове. А затем пообщались со сверстниками из Уваровщинской школы Кирсановского округа. Новоайдарцы рассказали о героях своего района, а кирсановцы — о подвиге Зои Космодемьянской. Ребята прочитали стихи о Великой Отечественной войне, поделились подвигами героев нашего времени, говорится в сообщении.
Тамбовская область активно помогает подшефному Новоайдарскому району ЛНР в восстановлении разрушенной гражданской инфраструктуры. Ранее тамбовские строители закончили ремонт кровли здания новоайдарской школы-шестилетки, провели капитальный ремонт здания МФЦ, общежития, которое используют как пункт временного размещения вынужденных переселенцев, а также ремонт в здании управления труда и социальной защиты населения. К началу нового учебного года закончили ремонт школьных столовых в Бахмутовке, Райгородке и Муратово Новоайдарского района ЛНР, благодаря чему дети там впервые могут получать полноценное горячее питание, добавили в пресс-службе.
"Мы продолжим поддержку нашего подшефного Новоайдарского района ЛНР. Сотрудничество уже выстроено буквально во всех сферах и направлениях: строительство, аграрный сектор, образование, здравоохранение, культура, молодежная политика. Рад, что в этот особый для всех тамбовчан день, когда отмечается столетие Зои Космодемьянской, в наших памятных мероприятиях приняли участие и новоайдарские ребята. У нас одно прошлое и одно будущее — будущее великой страны, — цитирует пресс-служба губернатора Тамбовской области Максима Егорова.
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Тамбовская областьТамбовская областьНовоайдарский районЛуганская Народная РеспубликаЗоя КосмодемьянскаяМаксим Егоров
 
 
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