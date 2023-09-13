https://ria.ru/20230913/tayvan-1896000916.html
Тайвань отследил приближение к острову 35 самолетов КНР
Тайвань отследил приближение к острову 35 самолетов КНР - РИА Новости, 13.09.2023
Тайвань отследил приближение к острову 35 самолетов КНР
Вооруженные силы Тайваня за несколько часов утром в среду отследили приближение к острову 35 воздушных судов Народно-освободительной армии Китая (НОАК),... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T06:56
2023-09-13T06:56
2023-09-13T06:56
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ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за несколько часов утром в среду отследили приближение к острову 35 воздушных судов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщило министерство обороны Тайваня. Сообщается, что, начиная с 6.00 утра в среду (1.00 по мск), вооруженные силы острова зафиксировали деятельность 35 самолетов, из них 28 пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива. "Часть военных самолетов прошла через пролив Баши, направившись в западную часть Тихого океана для проведения совместных учений с авианосцем "Шаньдун", - говорится в сообщении ведомства. Ранее в среду ведомство также сообщило, что за сутки зафиксировало приближение к острову 27 воздушных судов и 13 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230907/knr-1894736077.html
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в мире, тайвань, китай, сша, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, Китай, США, Народно-освободительная армия Китая
Тайвань отследил приближение к острову 35 самолетов КНР
Тайвань за несколько часов отследил приближение к острову 35 самолетов КНР
ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за несколько часов утром в среду отследили приближение к острову 35 воздушных судов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщило министерство обороны Тайваня.
Сообщается, что, начиная с 6.00 утра в среду (1.00 по мск), вооруженные силы острова зафиксировали деятельность 35 самолетов, из них 28 пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива.
Минобороны Тайваня заявило, что будет следить за учениями армии КНР
"Часть военных самолетов прошла через пролив Баши, направившись в западную часть Тихого океана
для проведения совместных учений с авианосцем "Шаньдун", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее в среду ведомство также сообщило, что за сутки зафиксировало приближение к острову 27 воздушных судов и 13 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай
, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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