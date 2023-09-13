https://ria.ru/20230913/tayvan-1896000916.html

Тайвань отследил приближение к острову 35 самолетов КНР

Тайвань отследил приближение к острову 35 самолетов КНР - РИА Новости, 13.09.2023

Тайвань отследил приближение к острову 35 самолетов КНР

Вооруженные силы Тайваня за несколько часов утром в среду отследили приближение к острову 35 воздушных судов Народно-освободительной армии Китая (НОАК),... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T06:56

2023-09-13T06:56

2023-09-13T06:56

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народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за несколько часов утром в среду отследили приближение к острову 35 воздушных судов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщило министерство обороны Тайваня. Сообщается, что, начиная с 6.00 утра в среду (1.00 по мск), вооруженные силы острова зафиксировали деятельность 35 самолетов, из них 28 пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива. "Часть военных самолетов прошла через пролив Баши, направившись в западную часть Тихого океана для проведения совместных учений с авианосцем "Шаньдун", - говорится в сообщении ведомства. Ранее в среду ведомство также сообщило, что за сутки зафиксировало приближение к острову 27 воздушных судов и 13 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230907/knr-1894736077.html

https://ria.ru/20230823/f-16-1891810272.html

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в мире, тайвань, китай, сша, народно-освободительная армия китая