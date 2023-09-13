https://ria.ru/20230913/taktika-1896217880.html

ВС России массово уничтожают под Авдеевкой технику Запада, заявил боец СВО

ВС России массово уничтожают под Авдеевкой технику Запада, заявил боец СВО - РИА Новости, 13.09.2023

ВС России массово уничтожают под Авдеевкой технику Запада, заявил боец СВО

Вооруженные силы России массово уничтожают западную технику и наемников на авдеевском направлении при помощи смены тактики ведения боя, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T22:07

2023-09-13T22:07

2023-09-13T22:07

россия

авдеевка

нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Вооруженные силы России массово уничтожают западную технику и наемников на авдеевском направлении при помощи смены тактики ведения боя, рассказал РИА Новости боец 1-й Славянской бригады с позывным "Водолаз". Он рассказал, что в постоянных попытках ВСУ контратаковать украинских военных намеренно подпускают ближе - это позволяет уничтожать большое количество сил противника. "Контрбатарейная борьба у нас присутствует очень неплохо, мы подавляем их точки - вчера как раз на авдеевском направлении уничтожили две 777-х (американская гаубица М777 - ред.) ... раньше мы так не делали, а сейчас делаем - мы их подпускаем к себе ближе, а чем больше их зайдет, тем больше мы их и положим", - рассказал боец. Он также подчеркнул, что на Авдеевском направлении преимущественно воюют наемники на технике НАТО. "В основном это ДРГ в обмундировании НАТО, в основном это не мобилизованные, а наемники - поляки, латыши, грузины, много наемников. Они пытаются свои деньги отрабатывать, но у них это не получается", - добавил он.

россия

авдеевка

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россия, авдеевка, нато, вооруженные силы украины