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ВС России массово уничтожают под Авдеевкой технику Запада, заявил боец СВО - РИА Новости, 13.09.2023
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22:07 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/taktika-1896217880.html
ВС России массово уничтожают под Авдеевкой технику Запада, заявил боец СВО
ВС России массово уничтожают под Авдеевкой технику Запада, заявил боец СВО - РИА Новости, 13.09.2023
ВС России массово уничтожают под Авдеевкой технику Запада, заявил боец СВО
Вооруженные силы России массово уничтожают западную технику и наемников на авдеевском направлении при помощи смены тактики ведения боя, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T22:07
2023-09-13T22:07
россия
авдеевка
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Вооруженные силы России массово уничтожают западную технику и наемников на авдеевском направлении при помощи смены тактики ведения боя, рассказал РИА Новости боец 1-й Славянской бригады с позывным "Водолаз". Он рассказал, что в постоянных попытках ВСУ контратаковать украинских военных намеренно подпускают ближе - это позволяет уничтожать большое количество сил противника. "Контрбатарейная борьба у нас присутствует очень неплохо, мы подавляем их точки - вчера как раз на авдеевском направлении уничтожили две 777-х (американская гаубица М777 - ред.) ... раньше мы так не делали, а сейчас делаем - мы их подпускаем к себе ближе, а чем больше их зайдет, тем больше мы их и положим", - рассказал боец. Он также подчеркнул, что на Авдеевском направлении преимущественно воюют наемники на технике НАТО. "В основном это ДРГ в обмундировании НАТО, в основном это не мобилизованные, а наемники - поляки, латыши, грузины, много наемников. Они пытаются свои деньги отрабатывать, но у них это не получается", - добавил он.
россия
авдеевка
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россия, авдеевка, нато, вооруженные силы украины
Россия, Авдеевка, НАТО, Вооруженные силы Украины
ВС России массово уничтожают под Авдеевкой технику Запада, заявил боец СВО

Боец СВО: ВС РФ сменой тактики уничтожают под Авдеевкой технику Запада

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Вооруженные силы России массово уничтожают западную технику и наемников на авдеевском направлении при помощи смены тактики ведения боя, рассказал РИА Новости боец 1-й Славянской бригады с позывным "Водолаз".
Он рассказал, что в постоянных попытках ВСУ контратаковать украинских военных намеренно подпускают ближе - это позволяет уничтожать большое количество сил противника.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:38
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.09.2023Посмотреть
"Контрбатарейная борьба у нас присутствует очень неплохо, мы подавляем их точки - вчера как раз на авдеевском направлении уничтожили две 777-х (американская гаубица М777 - ред.) ... раньше мы так не делали, а сейчас делаем - мы их подпускаем к себе ближе, а чем больше их зайдет, тем больше мы их и положим", - рассказал боец.
Он также подчеркнул, что на Авдеевском направлении преимущественно воюют наемники на технике НАТО.
"В основном это ДРГ в обмундировании НАТО, в основном это не мобилизованные, а наемники - поляки, латыши, грузины, много наемников. Они пытаются свои деньги отрабатывать, но у них это не получается", - добавил он.
 
РоссияАвдеевкаНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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