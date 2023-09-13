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Боец СВО под Авдеевкой спас сослуживцев от взрыва гранаты - РИА Новости, 13.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:00 13.09.2023 (обновлено: 22:01 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/svo-1896217017.html
Боец СВО под Авдеевкой спас сослуживцев от взрыва гранаты
Боец СВО под Авдеевкой спас сослуживцев от взрыва гранаты - РИА Новости, 13.09.2023
Боец СВО под Авдеевкой спас сослуживцев от взрыва гранаты
Боец СВО в бою на авдеевском направлении спас своих сослуживцев, закрыв их своим телом от взрыва гранаты, об этом РИА Новости рассказал боец первой славянской... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T22:00
2023-09-13T22:01
специальная военная операция на украине
спецоперация
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Боец СВО в бою на авдеевском направлении спас своих сослуживцев, закрыв их своим телом от взрыва гранаты, об этом РИА Новости рассказал боец первой славянской бригады с позывным "Водолаз". "Начался контактный ближний бой и у меня к товарищу прилетела граната. Он спиной меня прикрыл ... когда граната прилетела, он просто повернулся спиной, чтобы она не попала в нас своими осколками, прикрыл нас", - рассказал "Водолаз". Такой случай самопожертвования стал еще более уникальным, потому что военный, спасший своих соратников, выжил. "Сам он был очень тяжело ранен, сейчас до сих пор восстанавливается после этих взрывов", - добавил "Водолаз".
РИА Новости
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спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Спецоперация
Боец СВО под Авдеевкой спас сослуживцев от взрыва гранаты

Боец СВО под Авдеевкой спас сослуживцев, закрыв их своим телом от взрыва гранаты

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВооруженные силы России
Вооруженные силы России - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вооруженные силы России. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Боец СВО в бою на авдеевском направлении спас своих сослуживцев, закрыв их своим телом от взрыва гранаты, об этом РИА Новости рассказал боец первой славянской бригады с позывным "Водолаз".
"Начался контактный ближний бой и у меня к товарищу прилетела граната. Он спиной меня прикрыл ... когда граната прилетела, он просто повернулся спиной, чтобы она не попала в нас своими осколками, прикрыл нас", - рассказал "Водолаз".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:38
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.09.2023Посмотреть
Такой случай самопожертвования стал еще более уникальным, потому что военный, спасший своих соратников, выжил. "Сам он был очень тяжело ранен, сейчас до сих пор восстанавливается после этих взрывов", - добавил "Водолаз".
 
Специальная военная операция на УкраинеСпецоперация
 
 
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