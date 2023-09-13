https://ria.ru/20230913/svo-1896217017.html
Боец СВО под Авдеевкой спас сослуживцев от взрыва гранаты
Боец СВО под Авдеевкой спас сослуживцев от взрыва гранаты - РИА Новости, 13.09.2023
Боец СВО под Авдеевкой спас сослуживцев от взрыва гранаты
Боец СВО в бою на авдеевском направлении спас своих сослуживцев, закрыв их своим телом от взрыва гранаты, об этом РИА Новости рассказал боец первой славянской... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T22:00
2023-09-13T22:00
2023-09-13T22:01
специальная военная операция на украине
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851100589_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_40b9dd9870f4f9007c374cdcd507390e.jpg
ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Боец СВО в бою на авдеевском направлении спас своих сослуживцев, закрыв их своим телом от взрыва гранаты, об этом РИА Новости рассказал боец первой славянской бригады с позывным "Водолаз". "Начался контактный ближний бой и у меня к товарищу прилетела граната. Он спиной меня прикрыл ... когда граната прилетела, он просто повернулся спиной, чтобы она не попала в нас своими осколками, прикрыл нас", - рассказал "Водолаз". Такой случай самопожертвования стал еще более уникальным, потому что военный, спасший своих соратников, выжил. "Сам он был очень тяжело ранен, сейчас до сих пор восстанавливается после этих взрывов", - добавил "Водолаз".
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851100589_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_4de94cdef04564013ab3a5d5aea01384.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Спецоперация
Боец СВО под Авдеевкой спас сослуживцев от взрыва гранаты
Боец СВО под Авдеевкой спас сослуживцев, закрыв их своим телом от взрыва гранаты
ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Боец СВО в бою на авдеевском направлении спас своих сослуживцев, закрыв их своим телом от взрыва гранаты, об этом РИА Новости рассказал боец первой славянской бригады с позывным "Водолаз".
"Начался контактный ближний бой и у меня к товарищу прилетела граната. Он спиной меня прикрыл ... когда граната прилетела, он просто повернулся спиной, чтобы она не попала в нас своими осколками, прикрыл нас", - рассказал "Водолаз".
Такой случай самопожертвования стал еще более уникальным, потому что военный, спасший своих соратников, выжил. "Сам он был очень тяжело ранен, сейчас до сих пор восстанавливается после этих взрывов", - добавил "Водолаз".