https://ria.ru/20230913/svo-1896217017.html

Боец СВО под Авдеевкой спас сослуживцев от взрыва гранаты

Боец СВО под Авдеевкой спас сослуживцев от взрыва гранаты - РИА Новости, 13.09.2023

Боец СВО под Авдеевкой спас сослуживцев от взрыва гранаты

Боец СВО в бою на авдеевском направлении спас своих сослуживцев, закрыв их своим телом от взрыва гранаты, об этом РИА Новости рассказал боец первой славянской... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T22:00

2023-09-13T22:00

2023-09-13T22:01

специальная военная операция на украине

спецоперация

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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Боец СВО в бою на авдеевском направлении спас своих сослуживцев, закрыв их своим телом от взрыва гранаты, об этом РИА Новости рассказал боец первой славянской бригады с позывным "Водолаз". "Начался контактный ближний бой и у меня к товарищу прилетела граната. Он спиной меня прикрыл ... когда граната прилетела, он просто повернулся спиной, чтобы она не попала в нас своими осколками, прикрыл нас", - рассказал "Водолаз". Такой случай самопожертвования стал еще более уникальным, потому что военный, спасший своих соратников, выжил. "Сам он был очень тяжело ранен, сейчас до сих пор восстанавливается после этих взрывов", - добавил "Водолаз".

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спецоперация