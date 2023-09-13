https://ria.ru/20230913/svo-1896175365.html

Мьянма признала антироссийские санкции нелегитимными

Мьянма признала антироссийские санкции нелегитимными - РИА Новости, 13.09.2023

Мьянма признала антироссийские санкции нелегитимными

Партнеры из Мьянмы выражают понимание причин и обоснованности действий России в рамках проведения специальной военной операции на Украине, заявил на сайте МИД... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T17:49

2023-09-13T17:49

2023-09-13T18:46

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Партнеры из Мьянмы выражают понимание причин и обоснованности действий России в рамках проведения специальной военной операции на Украине, заявил на сайте МИД России."Мьянманские партнеры выражают понимание причин и обоснованности действий России в рамках проведения специальной военной операции на Украине. Нейпьидо не признает нелегитимные западные антироссийские санкции", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в преддверии визита заместителя премьер-министра, главы МИД Мьянмы Тан Свея в Россию.Глава МИД Мьянмы посетит Россию 13-15 сентября, 14 сентября проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщила ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

https://ria.ru/20230910/su-30-1895267383.html

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в мире, россия, мьянма, украина