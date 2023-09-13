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Мьянма признала антироссийские санкции нелегитимными
Мьянма признала антироссийские санкции нелегитимными - РИА Новости, 13.09.2023
Мьянма признала антироссийские санкции нелегитимными
Партнеры из Мьянмы выражают понимание причин и обоснованности действий России в рамках проведения специальной военной операции на Украине, заявил на сайте МИД... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T17:49
2023-09-13T17:49
2023-09-13T18:46
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Партнеры из Мьянмы выражают понимание причин и обоснованности действий России в рамках проведения специальной военной операции на Украине, заявил на сайте МИД России."Мьянманские партнеры выражают понимание причин и обоснованности действий России в рамках проведения специальной военной операции на Украине. Нейпьидо не признает нелегитимные западные антироссийские санкции", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в преддверии визита заместителя премьер-министра, главы МИД Мьянмы Тан Свея в Россию.Глава МИД Мьянмы посетит Россию 13-15 сентября, 14 сентября проведет переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщила ранее на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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в мире, россия, мьянма, украина
В мире, Россия, Мьянма, Украина
Мьянма признала антироссийские санкции нелегитимными
МИД России: Мьянма признала антироссийские санкции нелегитимными