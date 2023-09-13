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Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ под Херсоном
Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 13.09.2023
Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ под Херсоном
Бойцы группировки российских войск "Днепр" уничтожили за сутки под Херсоном 27 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и два миномета, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:31
2023-09-13T11:31
2023-09-13T11:31
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.),13 сен – РИА Новости. Бойцы группировки российских войск "Днепр" уничтожили за сутки под Херсоном 27 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и два миномета, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены гаубица Д-30 с боекомплектом и позиция одного из подразделений ВСУ", - сказал собеседник агентства, добавив, что при этом потери украинской армии составили 11 человек погибшими и 8 ранеными. По его словам, в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, российские военные уничтожили два украинских 120-миллиметровых минометных расчета и боекомплект к ним, ликвидированы 7 солдат. Кроме того, на каховском направлении российские военные нанесли удар по месту скопления техники и живой силы украинских войск, уничтожены 9 солдат и три автомобиля.
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херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ под Херсоном
ВС России уничтожили 27 украинских солдат и два миномета под Херсоном
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.),13 сен – РИА Новости. Бойцы группировки российских войск "Днепр" уничтожили за сутки под Херсоном 27 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и два миномета, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
«
"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены гаубица Д-30 с боекомплектом и позиция одного из подразделений ВСУ", - сказал собеседник агентства, добавив, что при этом потери украинской армии составили 11 человек погибшими и 8 ранеными.
По его словам, в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, российские военные уничтожили два украинских 120-миллиметровых минометных расчета и боекомплект к ним, ликвидированы 7 солдат.
Кроме того, на каховском направлении российские военные нанесли удар по месту скопления техники и живой силы украинских войск, уничтожены 9 солдат и три автомобиля.
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