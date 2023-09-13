https://ria.ru/20230913/svo-1896058139.html

Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ под Херсоном

Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 13.09.2023

Российские военные нанесли удар по позициям ВСУ под Херсоном

Бойцы группировки российских войск "Днепр" уничтожили за сутки под Херсоном 27 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и два миномета, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T11:31

2023-09-13T11:31

2023-09-13T11:31

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.),13 сен – РИА Новости. Бойцы группировки российских войск "Днепр" уничтожили за сутки под Херсоном 27 украинских военнослужащих, гаубицу Д-30 и два миномета, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены гаубица Д-30 с боекомплектом и позиция одного из подразделений ВСУ", - сказал собеседник агентства, добавив, что при этом потери украинской армии составили 11 человек погибшими и 8 ранеными. По его словам, в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, российские военные уничтожили два украинских 120-миллиметровых минометных расчета и боекомплект к ним, ликвидированы 7 солдат. Кроме того, на каховском направлении российские военные нанесли удар по месту скопления техники и живой силы украинских войск, уничтожены 9 солдат и три автомобиля.

https://ria.ru/20230913/smelost-1895988263.html

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херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность