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Пентагон заключил два соглашения на модернизацию и замену ПЗРК Stinger - РИА Новости, 13.09.2023
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01:16 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/stinger-1895985898.html
Пентагон заключил два соглашения на модернизацию и замену ПЗРК Stinger
Пентагон заключил два соглашения на модернизацию и замену ПЗРК Stinger - РИА Новости, 13.09.2023
Пентагон заключил два соглашения на модернизацию и замену ПЗРК Stinger
Министерство обороны США заключило два контракта с американскими военно-промышленными предприятиями Raytheon и Lockheed Martin на модернизацию и замену ПЗРК... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T01:16
2023-09-13T01:16
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Министерство обороны США заключило два контракта с американскими военно-промышленными предприятиями Raytheon и Lockheed Martin на модернизацию и замену ПЗРК Stinger на общую сумму более 730 миллионов долларов, говорится в отчетности Пентагона. Так, с Raytheon заключено соглашение на сумму до 418,3 миллиона долларов на "модернизацию и замену ракет Stinger". "Работа будет выполняться в Тусоне, Аризона, с ожидаемой датой завершения 12 марта 2028 года", - отметили в Пентагоне. Стоимость соглашения с Lockheed Martin составила до $311,9 миллиона долларов с завершением работ в июне 2028 года. ПЗРК Stinger являются одними из типов вооружений, регулярно отправляемых США на Украину в рамках военной помощи Киеву. В июне издание Defence One сообщало, что Raytheon возвращает сотрудников, ушедших на пенсию, чтобы они могли помочь восстановить производство ракет Stinger, которые не производили 20 лет. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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в мире, украина, россия, сша, raytheon, lockheed martin , министерство обороны сша
В мире, Украина, Россия, США, Raytheon, Lockheed Martin , Министерство обороны США
Пентагон заключил два соглашения на модернизацию и замену ПЗРК Stinger

Пентагон заключил два соглашения на модернизацию ПЗРК Stinger на сумму $730 млн

© Фото : Capt. Rachael JeffcoatАмериканские военнослужащие стреляют из ПЗРК Stinger
Американские военнослужащие стреляют из ПЗРК Stinger - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Фото : Capt. Rachael Jeffcoat
Американские военнослужащие стреляют из ПЗРК Stinger. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Министерство обороны США заключило два контракта с американскими военно-промышленными предприятиями Raytheon и Lockheed Martin на модернизацию и замену ПЗРК Stinger на общую сумму более 730 миллионов долларов, говорится в отчетности Пентагона.
«
Так, с Raytheon заключено соглашение на сумму до 418,3 миллиона долларов на "модернизацию и замену ракет Stinger". "Работа будет выполняться в Тусоне, Аризона, с ожидаемой датой завершения 12 марта 2028 года", - отметили в Пентагоне.
Стоимость соглашения с Lockheed Martin составила до $311,9 миллиона долларов с завершением работ в июне 2028 года.
ПЗРК Stinger являются одними из типов вооружений, регулярно отправляемых США на Украину в рамках военной помощи Киеву.
В июне издание Defence One сообщало, что Raytheon возвращает сотрудников, ушедших на пенсию, чтобы они могли помочь восстановить производство ракет Stinger, которые не производили 20 лет.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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В миреУкраинаРоссияСШАRaytheonLockheed MartinМинистерство обороны США
 
 
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