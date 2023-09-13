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Губернатор Ставрополья обозначил приоритеты при формировании бюджета-2024 - РИА Новости, 13.09.2023
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Ставропольский край
 
17:52 13.09.2023 (обновлено: 17:54 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/stavropole-1896176300.html
Губернатор Ставрополья обозначил приоритеты при формировании бюджета-2024
Губернатор Ставрополья обозначил приоритеты при формировании бюджета-2024 - РИА Новости, 13.09.2023
Губернатор Ставрополья обозначил приоритеты при формировании бюджета-2024
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров обозначил приоритеты при формировании бюджета на 2024 год, сообщает пресс-служба краевого правительства. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T17:52
2023-09-13T17:54
ставропольский край
владимир владимиров
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СТАВРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров обозначил приоритеты при формировании бюджета на 2024 год, сообщает пресс-служба краевого правительства. Главный финансовый документ обсуждался в рамках заседания координационного совета по обеспечению экономической стабильности в Ставропольском крае в условиях санкций, говорится в сообщении. В ходе совещания заместитель председателя правительства Ставропольского края – министр финансов региона Лариса Калинченко отметила, что за три квартала 2023 года в бюджет Ставрополья поступило почти 122 миллиарда рублей, что на 3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. "Объем бюджетных расходов оценивается в 116 миллиардов рублей", - цитирует пресс-служба Калинченко. Глава краевого Минфина также подчеркнула, что увеличение поступлений идет в результате роста экономики региона, что безусловно является положительным трендом. Тем временем идет формирование краевого бюджета на следующий период. В свою очередь, глава региона Владимир Владимиров обратил внимание руководителей министерств и ведомств на ключевые статьи расходов, которые в приоритетном порядке будут учитываться при верстке главного финансового бюджета региона. "Это средства на выплату заработной платы, социальных пособий, а также на поддержку участников специальной военной операции и их семей", - сказал Владимиров, слова которого привели в пресс-службе. Там добавили, что из расходов на капвложения в обязательном порядке будут поддержаны проекты, связанные с реализацией нацпроектов и те, что реализуются с привлечением финансирования из Фонда национального благосостояния.
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владимир владимиров
Ставропольский край, Владимир Владимиров

Губернатор Ставрополья обозначил приоритеты при формировании бюджета-2024

© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
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СТАВРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров обозначил приоритеты при формировании бюджета на 2024 год, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Главный финансовый документ обсуждался в рамках заседания координационного совета по обеспечению экономической стабильности в Ставропольском крае в условиях санкций, говорится в сообщении.
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В ходе совещания заместитель председателя правительства Ставропольского края – министр финансов региона Лариса Калинченко отметила, что за три квартала 2023 года в бюджет Ставрополья поступило почти 122 миллиарда рублей, что на 3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. "Объем бюджетных расходов оценивается в 116 миллиардов рублей", - цитирует пресс-служба Калинченко.
Глава краевого Минфина также подчеркнула, что увеличение поступлений идет в результате роста экономики региона, что безусловно является положительным трендом.
Тем временем идет формирование краевого бюджета на следующий период.
В свою очередь, глава региона Владимир Владимиров обратил внимание руководителей министерств и ведомств на ключевые статьи расходов, которые в приоритетном порядке будут учитываться при верстке главного финансового бюджета региона.
«
"Это средства на выплату заработной платы, социальных пособий, а также на поддержку участников специальной военной операции и их семей", - сказал Владимиров, слова которого привели в пресс-службе.
Там добавили, что из расходов на капвложения в обязательном порядке будут поддержаны проекты, связанные с реализацией нацпроектов и те, что реализуются с привлечением финансирования из Фонда национального благосостояния.
 
Ставропольский крайВладимир Владимиров
 
 
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