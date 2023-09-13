https://ria.ru/20230913/statut-1896165223.html

Пашинян заявил, что Римский статут МУС ратифицируют

Пашинян заявил, что Римский статут МУС ратифицируют - РИА Новости, 13.09.2023

Пашинян заявил, что Римский статут МУС ратифицируют

Римский статут Международного уголовного суда будет ратифицирован парламентом Армении, это не связано с армяно-российскими отношениями, заявил в среду армянский РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T17:15

2023-09-13T17:15

2023-09-13T17:38

международный уголовный суд

в мире

армения

никол пашинян

россия

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ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Римский статут Международного уголовного суда будет ратифицирован парламентом Армении, это не связано с армяно-российскими отношениями, заявил в среду армянский премьер Никол Пашинян."Правительство направило в парламент Римский статут, и Римский статут будет ратифицирован согласно моей позиции и при поддержке наших парламентских коллег полноценно. И это не связано с армяно-российскими отношениями, это связано с проблемами безопасности Армении", - сказал Пашинян.Источник в МИД РФ ранее сообщал РИА Новости, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных "ордеров" суда в отношении руководства РФ. Армянские коллеги предупреждены о негативных последствиях возможных шагов для двусторонних отношений с РФ, подчеркнули в ведомстве. Спикер армянского парламента Ален Симонян в начале сентября отметил, что Армения продолжит консультации с Россией, связанные с возможной ратификацией Ереваном Римского статута.

https://ria.ru/20230331/mus-1862253941.html

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международный уголовный суд, в мире, армения, никол пашинян, россия