https://ria.ru/20230913/starlink-1896178123.html

В нескольких странах зафиксировали сбой в работе спутников Starlink

В нескольких странах зафиксировали сбой в работе спутников Starlink - РИА Новости, 13.09.2023

В нескольких странах зафиксировали сбой в работе спутников Starlink

Сбой в работе сервиса спутниковой связи Starlink был зафиксирован в нескольких странах, причина нарушения работы неизвестна, следует из данных сервиса... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T18:00

2023-09-13T18:00

2023-09-13T18:01

в мире

технологии

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илон маск

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Сбой в работе сервиса спутниковой связи Starlink был зафиксирован в нескольких странах, причина нарушения работы неизвестна, следует из данных сервиса NetBlocks. "Подтверждено: данные сети в реальном времени показывают, что на сервисе спутникового интернета Starlink SpaceX на данный момент (3.33 мск) наблюдается международный сбой в работе, причина неизвестна", - говорится в сообщении сервиса в телеграм-канале. Через час, в 4.50 мск, NetBlocks сообщил, что работа Starlink была восстановлена. Отмечается, что сбой затронул несколько стран, а оператор еще не дал разъяснений. Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка несколько тысяч аппаратов Starlink.

https://ria.ru/20230913/set-1895990132.html

https://ria.ru/20230909/mask-1895154913.html

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в мире, технологии, spacex, илон маск