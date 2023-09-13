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В нескольких странах зафиксировали сбой в работе спутников Starlink - РИА Новости, 13.09.2023
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18:00 13.09.2023 (обновлено: 18:01 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/starlink-1896178123.html
В нескольких странах зафиксировали сбой в работе спутников Starlink
В нескольких странах зафиксировали сбой в работе спутников Starlink - РИА Новости, 13.09.2023
В нескольких странах зафиксировали сбой в работе спутников Starlink
Сбой в работе сервиса спутниковой связи Starlink был зафиксирован в нескольких странах, причина нарушения работы неизвестна, следует из данных сервиса... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T18:00
2023-09-13T18:01
в мире
технологии
spacex
илон маск
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Сбой в работе сервиса спутниковой связи Starlink был зафиксирован в нескольких странах, причина нарушения работы неизвестна, следует из данных сервиса NetBlocks. "Подтверждено: данные сети в реальном времени показывают, что на сервисе спутникового интернета Starlink SpaceX на данный момент (3.33 мск) наблюдается международный сбой в работе, причина неизвестна", - говорится в сообщении сервиса в телеграм-канале. Через час, в 4.50 мск, NetBlocks сообщил, что работа Starlink была восстановлена. Отмечается, что сбой затронул несколько стран, а оператор еще не дал разъяснений. Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка несколько тысяч аппаратов Starlink.
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в мире, технологии, spacex, илон маск
В мире, Технологии, SpaceX, Илон Маск
В нескольких странах зафиксировали сбой в работе спутников Starlink

NetBlocks: в нескольких странах зафиксировали сбой в работе сервиса Starlink

© AP Photo / Susan WalshИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Сбой в работе сервиса спутниковой связи Starlink был зафиксирован в нескольких странах, причина нарушения работы неизвестна, следует из данных сервиса NetBlocks.
"Подтверждено: данные сети в реальном времени показывают, что на сервисе спутникового интернета Starlink SpaceX на данный момент (3.33 мск) наблюдается международный сбой в работе, причина неизвестна", - говорится в сообщении сервиса в телеграм-канале.
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Через час, в 4.50 мск, NetBlocks сообщил, что работа Starlink была восстановлена. Отмечается, что сбой затронул несколько стран, а оператор еще не дал разъяснений.
Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка несколько тысяч аппаратов Starlink.
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