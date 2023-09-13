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Ким Чен Ын прибыл на железнодорожную станцию космодрома Восточный - РИА Новости, 13.09.2023
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07:05 13.09.2023 (обновлено: 07:15 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/stantsiya-1896001797.html
Ким Чен Ын прибыл на железнодорожную станцию космодрома Восточный
Ким Чен Ын прибыл на железнодорожную станцию космодрома Восточный - РИА Новости, 13.09.2023
Ким Чен Ын прибыл на железнодорожную станцию космодрома Восточный
Председатель государственных дел КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын прибыл на поезде на железнодорожную станцию космодрома... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T07:05
2023-09-13T07:15
россия
ким чен ын
владимир путин
дмитрий песков
в мире
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 13 сен — РИА Новости. Председатель государственных дел КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын прибыл на поезде на железнодорожную станцию космодрома Восточный. На космодроме находится также президент Владимир Путин, здесь состоятся переговоры на высшем уровне.Поезд лидера КНДР остановился на путях возле монтажно-испытательного корпуса. К его вагону подали трап с красной дорожкой, по бокам от которого встали военнослужащие почетного караула Восточного военного округа с флагами двух стран. Встретили Ким Чен Ына глава межправкомиссии России и КНДР, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и директор департамента госпротокола МИД Игорь Богдашев.Из поезда Ким Чен Ын со встречающими проследовал мимо почетного караула и сел в свой лимузин, после чего делегация во главе с лидером КНДР направилась на встречу с российскими коллегами.Ким Чен Ын находится с визитом в Россию по приглашению Путина. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что на переговорах двух лидеров, которые пройдут как в составе делегаций, так и тет-а-тет, поднимут вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены. Также, по словам представителя Кремля, состоится насыщенный обмен мнениями о ситуации в регионе и по международным делам в целом.
https://ria.ru/20230913/kim-1895982609.html
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россия, ким чен ын, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Ким Чен Ын прибыл на железнодорожную станцию космодрома Восточный

Ким Чен Ын прибыл на железнодорожную станцию космодрома Восточный в Приамурье

© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ | Перейти в медиабанкЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба главы Минприроды РФ
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Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 13 сен — РИА Новости. Председатель государственных дел КНДР, генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын прибыл на поезде на железнодорожную станцию космодрома Восточный.
На космодроме находится также президент Владимир Путин, здесь состоятся переговоры на высшем уровне.
Поезд лидера КНДР остановился на путях возле монтажно-испытательного корпуса. К его вагону подали трап с красной дорожкой, по бокам от которого встали военнослужащие почетного караула Восточного военного округа с флагами двух стран. Встретили Ким Чен Ына глава межправкомиссии России и КНДР, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и директор департамента госпротокола МИД Игорь Богдашев.
Из поезда Ким Чен Ын со встречающими проследовал мимо почетного караула и сел в свой лимузин, после чего делегация во главе с лидером КНДР направилась на встречу с российскими коллегами.
Ким Чен Ын находится с визитом в Россию по приглашению Путина. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что на переговорах двух лидеров, которые пройдут как в составе делегаций, так и тет-а-тет, поднимут вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены. Также, по словам представителя Кремля, состоится насыщенный обмен мнениями о ситуации в регионе и по международным делам в целом.
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Ким Чен Ын заявил о приоритетном внимании к связям с Россией
00:26
 
РоссияКим Чен ЫнВладимир ПутинДмитрий ПесковВ мире
 
 
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