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Рамасвами пообещал упразднить ФБР, когда станет президентом США

Рамасвами пообещал упразднить ФБР, когда станет президентом США - РИА Новости, 13.09.2023

Рамасвами пообещал упразднить ФБР, когда станет президентом США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии предприниматель Вивек Рамасвами заявил о планах упразднить ФБР и еще четыре агентства в случае избрания на... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T23:40

2023-09-13T23:40

2023-09-13T23:43

сша

флорида

южная каролина

вивек рамасвами

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рон десантис

министерство сельского хозяйства сша

фбр

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии предприниматель Вивек Рамасвами заявил о планах упразднить ФБР и еще четыре агентства в случае избрания на пост президента США, сообщает издание Semafor. "Рамасвами (…) в ходе телефонного разговора с Semafor во вторник вечером заявил, что планирует упразднить ФБР, АТФ (Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ), министерство образования США, комиссию по ядерному регулированию и службу питания и диетологии министерства сельского хозяйства США", - пишет издание. Отмечается, что для этого политик будет готов пойти в обход конгресса и использовать для упразднения агентств президентские полномочия. Рамасвами выразил уверенность, что в случае если дело об упразднении всех этих служб дойдет до Верховного суда США, то суд одобрит это решение. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.

https://ria.ru/20230903/trump-1893951460.html

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флорида

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