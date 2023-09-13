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Рамасвами пообещал упразднить ФБР, когда станет президентом США - РИА Новости, 13.09.2023
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23:40 13.09.2023 (обновлено: 23:43 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/ssha-1896224669.html
Рамасвами пообещал упразднить ФБР, когда станет президентом США
Рамасвами пообещал упразднить ФБР, когда станет президентом США - РИА Новости, 13.09.2023
Рамасвами пообещал упразднить ФБР, когда станет президентом США
Кандидат в президенты США от Республиканской партии предприниматель Вивек Рамасвами заявил о планах упразднить ФБР и еще четыре агентства в случае избрания на... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T23:40
2023-09-13T23:43
сша
флорида
южная каролина
вивек рамасвами
майк пенс
рон десантис
министерство сельского хозяйства сша
фбр
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии предприниматель Вивек Рамасвами заявил о планах упразднить ФБР и еще четыре агентства в случае избрания на пост президента США, сообщает издание Semafor. "Рамасвами (…) в ходе телефонного разговора с Semafor во вторник вечером заявил, что планирует упразднить ФБР, АТФ (Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ), министерство образования США, комиссию по ядерному регулированию и службу питания и диетологии министерства сельского хозяйства США", - пишет издание. Отмечается, что для этого политик будет готов пойти в обход конгресса и использовать для упразднения агентств президентские полномочия. Рамасвами выразил уверенность, что в случае если дело об упразднении всех этих служб дойдет до Верховного суда США, то суд одобрит это решение. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.
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сша, флорида, южная каролина, вивек рамасвами, майк пенс, рон десантис, министерство сельского хозяйства сша, фбр, оон, в мире
США, Флорида, Южная Каролина, Вивек Рамасвами, Майк Пенс, Рон Десантис, Министерство сельского хозяйства США, ФБР, ООН, В мире
Рамасвами пообещал упразднить ФБР, когда станет президентом США

Рамасвами планирует упразднить ФБР в случае избрания на пост президента США

© AP Photo / Alex BrandonВивек Рамасвами
Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Вивек Рамасвами. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии предприниматель Вивек Рамасвами заявил о планах упразднить ФБР и еще четыре агентства в случае избрания на пост президента США, сообщает издание Semafor.
"Рамасвами (…) в ходе телефонного разговора с Semafor во вторник вечером заявил, что планирует упразднить ФБР, АТФ (Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ), министерство образования США, комиссию по ядерному регулированию и службу питания и диетологии министерства сельского хозяйства США", - пишет издание.
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Отмечается, что для этого политик будет готов пойти в обход конгресса и использовать для упразднения агентств президентские полномочия.
Рамасвами выразил уверенность, что в случае если дело об упразднении всех этих служб дойдет до Верховного суда США, то суд одобрит это решение.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.
 
СШАФлоридаЮжная КаролинаВивек РамасвамиМайк ПенсРон ДесантисМинистерство сельского хозяйства СШАФБРООНВ мире
 
 
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