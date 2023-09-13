https://ria.ru/20230913/ssha-1896150456.html

СМИ: США изучат инциденты с гибелью мирных из-за американского оружия

СМИ: США изучат инциденты с гибелью мирных из-за американского оружия - РИА Новости, 13.09.2023

СМИ: США изучат инциденты с гибелью мирных из-за американского оружия

Власти США создали систему реагирования на инциденты, в ходе которых гражданские лица получают ранения или погибают в результате применения иностранными силами... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T16:34

2023-09-13T16:34

2023-09-13T16:34

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государственный департамент сша

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Власти США создали систему реагирования на инциденты, в ходе которых гражданские лица получают ранения или погибают в результате применения иностранными силами оружия американского производства из-за экспорта оружия США в другие страны, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники. Как отмечает издание, 23 августа госдепартамент сообщил посольствам и консульствам о новом "руководстве по реагированию на инциденты, связанные с причинением вреда гражданскому населению", и поручил посольствам США активно отслеживать случаи причинения вреда мирному населению с использованием оружия американского производства, а также сообщать о них. "Администрация (президента) Байдена создала новую систему реагирования на инциденты, в которых силы иностранных государств подозреваются в использовании оружия американского производства для ранения или убийства гражданских лиц, что является первой в своем роде инициативой в рамках продолжающихся усилий по минимизации человеческих жертв в результате экспорта оружия США и военных операций по всему миру", - говорится в материале. Американское оружие, как отмечает Washington Post, периодически оказывалось в руках противников США или торговцев оружием или применялось так, что ставило в неловкое положение или возмущало официальных лиц в Вашингтоне. По словам источников газеты, результаты расследований в рамках новой инициативы послужат основой для принятия решений о продажах оружия в будущем. Отмечается, что руководить инициативой будет госдепартамент США, также будут задействованы представители Пентагона, разведывательного сообщества и других ведомств. Чиновники "будут изучать и пытаться подтвердить утверждения о злоупотреблениях", которые поступают по дипломатическим и разведывательным каналам, а также со стороны ООН, СМИ или групп гражданского общества. Собеседники газеты при этом отказались предоставить изданию информацию о том, будут ли в рамках новой программы рассмотрены инциденты, связанные с злоупотреблениями сил Саудовской Аравии в отношении мигрантов, при которых, возможно, применялось оружие американского производства. Ранее в августе правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) заявила, что пограничники Саудовской Аравии с марта 2022 по июнь 2023 годов убили сотни эфиопских беженцев на границе с Йеменом. Затем эфиопский МИД сообщил, что Эфиопия совместно с Саудовской Аравией проведет расследование, касающееся доклада Human Rights Watch. Позже саудовские власти опровергли утверждения об убийствах мигрантов, представитель властей назвал эти обвинения необоснованными и ложными.

https://ria.ru/20230912/siriya-1895841684.html

https://ria.ru/20230909/atacms-1895167816.html

https://ria.ru/20230718/bomby-1884764122.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, государственный департамент сша