https://ria.ru/20230913/ssha-1896069101.html
Министр ВВС призвал США готовиться к войне с Китаем
Министр ВВС призвал США готовиться к войне с Китаем - РИА Новости, 13.09.2023
Министр ВВС призвал США готовиться к войне с Китаем
Китай наращивает военную мощь для подготовки к возможной войне с США, и Штаты должны оптимизировать силы для противодействия этой угрозе, заявил министр... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T12:07
2023-09-13T12:07
2023-09-13T15:14
в мире
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нэнси пелоси
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Китай наращивает военную мощь для подготовки к возможной войне с США, и Штаты должны оптимизировать силы для противодействия этой угрозе, заявил министр американских ВВС Фрэнк Кендалл, слова которого приводит The Hill."Наша задача — сдерживать эту войну и быть готовыми победить в случае ее начала", — сказал министр.Он напомнил, что Китай создал два новых вида вооруженных сил: силы, предназначенные для нанесения ударов по авианосцам и аэродромам, и службу стратегической поддержки для достижения информационного господства в космической и киберсфере.Кендалл подчеркнул, что Китай уже более 20 лет оптимизирует силы для противостояния великих держав и для победы над США в западной части Тихого океана."Если наши возможности и потенциал <…> окажутся недостаточными для сдерживания китайской агрессии на Тайване или в других местах, может начаться война. Если это произойдет и мы не сможем одержать победу, последствия будут плачевными", — заключил он.Отношения Пекина и Вашингтона существенно осложняет тайваньский вопрос. Ситуация обострилась после прошлогоднего визита на остров Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей. Китай осудил этот визит, увидев в нем поддержку тайваньского сепаратизма со стороны США, и провел масштабные военные учения.Пекин не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. США формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.
https://ria.ru/20230908/obvineniya-1894867908.html
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в мире, китай, сша, тайвань, нэнси пелоси
В мире, Китай, США, Тайвань, Нэнси Пелоси
Министр ВВС призвал США готовиться к войне с Китаем
The Hill: министр ВВС США Кендалл призвал готовиться к войне с Китаем
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.
Китай наращивает военную мощь для подготовки к возможной войне с США, и Штаты должны оптимизировать силы для противодействия этой угрозе, заявил министр американских ВВС Фрэнк Кендалл, слова которого приводит The Hill
.
«
"Наша задача — сдерживать эту войну и быть готовыми победить в случае ее начала", — сказал министр.
Он напомнил, что Китай создал два новых вида вооруженных сил: силы, предназначенные для нанесения ударов по авианосцам и аэродромам, и службу стратегической поддержки для достижения информационного господства в космической и киберсфере.
Кендалл подчеркнул, что Китай уже более 20 лет оптимизирует силы для противостояния великих держав и для победы над США в западной части Тихого океана.
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"Если наши возможности и потенциал <…> окажутся недостаточными для сдерживания китайской агрессии на Тайване или в других местах, может начаться война. Если это произойдет и мы не сможем одержать победу, последствия будут плачевными", — заключил он.
Отношения Пекина и Вашингтона существенно осложняет тайваньский вопрос. Ситуация обострилась после прошлогоднего визита на остров Нэнси Пелоси
, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей. Китай
осудил этот визит, увидев в нем поддержку тайваньского сепаратизма со стороны США, и провел масштабные военные учения.
Пекин не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. США формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.
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