https://ria.ru/20230913/ssha-1896065514.html

В США заявили, что украинские пилоты научатся летать на F-16 до конца года

В США заявили, что украинские пилоты научатся летать на F-16 до конца года - РИА Новости, 13.09.2023

В США заявили, что украинские пилоты научатся летать на F-16 до конца года

США могут завершить обучение первых украинских пилотов на истребителях F-16 до конца года, хотя потребуется больше времени, прежде чем они начнут выполнять... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T11:59

2023-09-13T11:59

2023-09-13T12:04

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. США могут завершить обучение первых украинских пилотов на истребителях F-16 до конца года, хотя потребуется больше времени, прежде чем они начнут выполнять боевые задания, заявил руководитель военно-воздушных сил Нацгвардии США генерал-лейтенант Майкл Ло. "Прямо сейчас пилотов оценивают на знание английского языка, и в зависимости от их уровня владения и предыдущего опыта работы на истребителях они могли бы пройти обучение в США в течение трех месяцев", - передает агентство Ассошиэйтед Пресс слова Ло, произнесенные на ежегодном съезде ассоциации ВВС США в штате Мэриленд. После этого украинские пилоты вернутся в Европу, чтобы пройти дополнительную подготовку по техобслуживанию самолетов в рамках НАТО, и Ло не уточнил длительность дополнительного обучения. Чтобы уложиться в сжатые сроки с украинскими пилотами, ВВС США, вероятно, перенесут некоторые из своих других международных обязательств по подготовке летчиков, добавил генерал, отметив также, что украинские военные начнут обучение, "как только им дадут добро". Ранее Дания и Нидерланды первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20230911/samolety-1895479040.html

https://ria.ru/20230910/postavki-1895333404.html

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сша, украина, россия, сергей лавров, нато, пентагон, f-16