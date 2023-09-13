https://ria.ru/20230913/ssha-1896061621.html
Захарова раскритиковала США за переговоры с историческими партнерами России
Захарова раскритиковала США за переговоры с историческими партнерами России - РИА Новости, 13.09.2023
Захарова раскритиковала США за переговоры с историческими партнерами России
Заявления в США о том, что Вашингтон ведет переговоры с историческими партнерами РФ, в том числе с Вьетнамом, пытаясь показать им, что есть альтернативы связям... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T11:45
2023-09-13T11:45
2023-09-13T11:45
россия
сша
мария захарова
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Заявления в США о том, что Вашингтон ведет переговоры с историческими партнерами РФ, в том числе с Вьетнамом, пытаясь показать им, что есть альтернативы связям с Москвой - гегемонизм и нечистоплотная конкуренция, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее заместитель советника американского президента по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что США ведут переговоры с историческими партнерами РФ, пытаясь показать им, что есть альтернативы связям с Москвой. Он сделал это заявление во время визита президента США Джо Байдена во Вьетнам. "Мы никогда не используем такие методы… и считаем их недостойными, когда, не развивая тот потенциал, который есть в двухстороннем плане, какая-либо сторона отговаривает государство от взаимодействия с каким-то ее партнером. Это то, против чего мы выступаем, это и есть элемент гегемонизма, нечистоплотной конкуренции, вмешательства в дела других государств", - сказала Захарова в ходе брифинга. Она добавила, что, "несмотря на все попытки США вбить клин в отношения РФ с очень многими странами", Москва исходит из того, что "само суверенное государство должно обладать правом и применять это право на отстаивание своих национальных интересов". Дипломат подчеркнула, что у России "прекрасные связи с Вьетнамом". "У нас развиваются экономические, политические, гуманитарные отношения", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20230912/vetnam-1895652599.html
https://ria.ru/20230824/briks-1892025619.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, сша, мария захарова, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, Мария Захарова, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова раскритиковала США за переговоры с историческими партнерами России
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Заявления в США о том, что Вашингтон ведет переговоры с историческими партнерами РФ, в том числе с Вьетнамом, пытаясь показать им, что есть альтернативы связям с Москвой - гегемонизм и нечистоплотная конкуренция, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее заместитель советника американского президента по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что США ведут переговоры с историческими партнерами РФ, пытаясь показать им, что есть альтернативы связям с Москвой. Он сделал это заявление во время визита президента США Джо Байдена
во Вьетнам.
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"Мы никогда не используем такие методы… и считаем их недостойными, когда, не развивая тот потенциал, который есть в двухстороннем плане, какая-либо сторона отговаривает государство от взаимодействия с каким-то ее партнером. Это то, против чего мы выступаем, это и есть элемент гегемонизма, нечистоплотной конкуренции, вмешательства в дела других государств", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Она добавила, что, "несмотря на все попытки США вбить клин в отношения РФ с очень многими странами", Москва исходит из того, что "само суверенное государство должно обладать правом и применять это право на отстаивание своих национальных интересов".
Дипломат подчеркнула, что у России "прекрасные связи с Вьетнамом". "У нас развиваются экономические, политические, гуманитарные отношения", - отметила Захарова.
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