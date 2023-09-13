https://ria.ru/20230913/srok-1896160013.html

В Ставрополе дали срок мужчине, присягнувшему экстремистской организации

В Ставрополе дали срок мужчине, присягнувшему экстремистской организации - РИА Новости, 13.09.2023

В Ставрополе дали срок мужчине, присягнувшему экстремистской организации

Промышленный районный суд Ставрополя приговорил к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы мужчину, который дал присягу экстремистской организации, говорится в... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T16:53

2023-09-13T16:53

2023-09-13T16:53

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ставрополь

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 13 сен - РИА Новости. Промышленный районный суд Ставрополя приговорил к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы мужчину, который дал присягу экстремистской организации, говорится в телеграм-канале судов Ставропольского края. Как установлено судом, в октябре 2020 года мужчина, придерживаясь взглядов одной из экстремистских организаций и имея умысел продолжить ее запрещенную деятельность на территории России, сообщил о желании вступить в организацию своему знакомому, который также являлся членом этого сообщества. "После этого, 18.10.2020 года гр. К., находясь в г. Ростов-на-Дону, в подтверждение своего вступления в ряды экстремистской организации записал аудиосообщение с присягой о добровольном вступлении в указанную экстремистскую организацию, которое с принадлежащего ему мобильного телефона направил гр. С. для последующей передачи лицу, действовавшему в интересах экстремистской организации", - говорится в сообщении. Как уточняет суд, позднее мужчина заполнил анкету, необходимую для формирования личного дела участника экстремистской организации, а также придумал свой позывной. "Гр. К. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, с ограничением свободы на срок 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть интернет, на 1 год", - заключили в суде.

https://ria.ru/20230908/neonatsisty-1894907722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, ставрополь, ставропольский край, россия