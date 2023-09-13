https://ria.ru/20230913/srok-1896048146.html
Боевику "Азова"* дали срок за обстрел пункта выдачи гумпомощи
Боевику "Азова"* дали срок за обстрел пункта выдачи гумпомощи - РИА Новости, 13.09.2023
Боевику "Азова"* дали срок за обстрел пункта выдачи гумпомощи
Суд в Донецке заочно приговорил боевика "Азова"* к 24 годам колонии за обстрел здания, возле которого раздавали гуманитарную помощь близ Мариуполя, сообщили... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T10:56
2023-09-13T10:56
2023-09-13T10:56
россия
донецкая народная республика
донецк
главная военная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
мариуполь
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Суд в Донецке заочно приговорил боевика "Азова"* к 24 годам колонии за обстрел здания, возле которого раздавали гуманитарную помощь близ Мариуполя, сообщили пресс-службы Главной военной прокуратуры (ГВП) и СК РФ. СК РФ установил, что в ходе боевых действий в селе Покровское Мариупольского района ДНР в середине марта 2022 года боевик "Азова"* Антон Штукин обнаружил несколько военных ДНР на территории рыбного хозяйства, которые раздавали гумпомощь мирному населению. Он счел их всех предателями и дважды выстрелил из противотанкового ракетного комплекса "Фагот" в административное здание, рядом с которым раздавали гумпомощь. К счастью, граждане успели разбежаться и лечь на землю. "Суд, согласившись с позицией представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил), поддержавшего государственное обвинение по уголовному делу, приговорил преступника к 24 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сказали в ГВП. Штукин признан виновным в "жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", "покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору" и "умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом".*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230912/napryazhenie-1895728917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, донецк, главная военная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, мариуполь
Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Главная военная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Мариуполь
Боевику "Азова"* дали срок за обстрел пункта выдачи гумпомощи
Боевик "Азова" заочно получил 24 года за обстрел пункта выдачи гумпомощи в ДНР