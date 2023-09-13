https://ria.ru/20230913/srok-1896048146.html

Боевику "Азова"* дали срок за обстрел пункта выдачи гумпомощи

Боевику "Азова"* дали срок за обстрел пункта выдачи гумпомощи - РИА Новости, 13.09.2023

Боевику "Азова"* дали срок за обстрел пункта выдачи гумпомощи

Суд в Донецке заочно приговорил боевика "Азова"* к 24 годам колонии за обстрел здания, возле которого раздавали гуманитарную помощь близ Мариуполя, сообщили... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T10:56

2023-09-13T10:56

2023-09-13T10:56

россия

донецкая народная республика

донецк

главная военная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

мариуполь

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Суд в Донецке заочно приговорил боевика "Азова"* к 24 годам колонии за обстрел здания, возле которого раздавали гуманитарную помощь близ Мариуполя, сообщили пресс-службы Главной военной прокуратуры (ГВП) и СК РФ. СК РФ установил, что в ходе боевых действий в селе Покровское Мариупольского района ДНР в середине марта 2022 года боевик "Азова"* Антон Штукин обнаружил несколько военных ДНР на территории рыбного хозяйства, которые раздавали гумпомощь мирному населению. Он счел их всех предателями и дважды выстрелил из противотанкового ракетного комплекса "Фагот" в административное здание, рядом с которым раздавали гумпомощь. К счастью, граждане успели разбежаться и лечь на землю. "Суд, согласившись с позицией представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил), поддержавшего государственное обвинение по уголовному делу, приговорил преступника к 24 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сказали в ГВП. Штукин признан виновным в "жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов", "покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору" и "умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом".*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230912/napryazhenie-1895728917.html

россия

донецкая народная республика

донецк

мариуполь

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, донецк, главная военная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, мариуполь