https://ria.ru/20230913/sputnik-1896210992.html

Журналист Денисов сообщил о деле против Кишинева в международном суде

Журналист Денисов сообщил о деле против Кишинева в международном суде - РИА Новости, 13.09.2023

Журналист Денисов сообщил о деле против Кишинева в международном суде

Депортированный из Молдавии руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов заявил РИА Новости, что дело против Кишинева можно выиграть в международном суде. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T21:01

2023-09-13T21:01

2023-09-13T21:01

глава sputnik молдова виталий денисов

в мире

молдавия

кишинев

украина

дмитрий киселев

sputnik молдова

европейский суд

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Депортированный из Молдавии руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов заявил РИА Новости, что дело против Кишинева можно выиграть в международном суде. Денисов, депортированный утром в среду из Молдавии, вечером уже прилетел в аэропорт "Домодедово". Он заявил, что власти Молдавии так и не объяснили суть обвинений в его адрес. "Сейчас же модно, когда россиянин подает иск в ЕСПЧ? По большому счету, там ситуация такова, что отсудить у Молдавии можно", - рассказал Денисов РИА Новости по приезде в Москву. Он добавил, что в приказе о депортации, который ему предъявили в среду утром, были ссылки на молдавские законы, которые Денисову никто не разъяснил. Ранее он же сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии. Денисов пояснял, что в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. По словам Денисова, власти Молдавии считают, что он представляет угрозу для нацбезопасности. Власти Молдавии не предоставили возможность обжаловать решение о депортации, и, по словам Денисова, не было времени "даже просто взять деньги, вещи, документы". Ситуация вокруг его депортации из Молдавии, уверен Денисов, не повлияет на работу Sputnik Молдова, "все будут делать свое дело профессионально, как и раньше". Он не исключил возможность подачи обращения в Европейский суд по правам человека, отметив, что "Молдавия проиграла огромное количество исков в ЕСПЧ". Ситуацию прокомментировал гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он отметил, что разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений. В конце февраля прошлого года, после начала российской спецоперации на Украине, Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала Sputnik Молдавия, объяснив это риском распространения "дезинформации, затрагивающей национальную безопасность". С 7 марта прекратилось и вещание радиостанции агентства. Российское посольство осудило действия Кишинева и назвало обвинения в адрес Sputnik Молдавия необъективными и политизированными.

https://ria.ru/20230913/deportatsiya-1896206936.html

https://ria.ru/20230913/kot-1896209525.html

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кишинев

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глава sputnik молдова виталий денисов, в мире, молдавия, кишинев, украина, дмитрий киселев, sputnik молдова, европейский суд, европейский суд по правам человека (еспч)