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Депортированный из Молдавии руководитель Sputnik Молдова прибыл в Москву

Депортированный из Молдавии руководитель Sputnik Молдова прибыл в Москву - РИА Новости, 13.09.2023

Депортированный из Молдавии руководитель Sputnik Молдова прибыл в Москву

Депортированный утром в среду из Молдавии руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов прибыл в Москву, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T19:34

2023-09-13T19:34

2023-09-13T20:24

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Депортированный утром в среду из Молдавии руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов прибыл в Москву, передает корреспондент РИА Новости.Денисов вечером в среду прилетел в аэропорт "Домодедово".Ранее он сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии. Денисов пояснял, что в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. По словам Денисова, власти Молдавии считают, что он представляет угрозу для нацбезопасности. Власти Молдавии не предоставили возможность обжаловать решение о депортации, и, по словам Денисова, не было времени "даже просто взять деньги, вещи, документы". Ситуация вокруг его депортации из Молдавии, уверен Денисов, не повлияет на работу Sputnik Молдова, "все будут делать свое дело профессионально, как и раньше". Он не исключил возможность подачи обращения в Европейский суд по правам человека, отметив, что "Молдавия проиграла огромное количество исков в ЕСПЧ".Ситуацию прокомментировал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он отметил, что разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений.В конце февраля прошлого года, после начала российской спецоперации на Украине, Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала Sputnik Молдавия, объяснив это риском распространения "дезинформации, затрагивающей национальную безопасность". С 7 марта прекратилось и вещание радиостанции агентства. Российское посольство осудило действия Кишинева и назвало обвинения в адрес Sputnik Молдавия необъективными и политизированными.

https://ria.ru/20230913/deportatsiya-1896181237.html

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