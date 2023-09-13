https://ria.ru/20230913/sputnik-1896098890.html

МИД России пообещал меры в ответ на депортацию главы Sputnik Молдова

МИД России пообещал меры в ответ на депортацию главы Sputnik Молдова - РИА Новости, 13.09.2023

МИД России пообещал меры в ответ на депортацию главы Sputnik Молдова

Ответные меры со стороны России в связи с депортацией руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова обязательно последуют, Москва требует от профильных... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T14:03

2023-09-13T14:03

2023-09-13T20:24

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Ответные меры со стороны России в связи с депортацией руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова обязательно последуют, Москва требует от профильных международных структур дать надлежащую оценку действиям Кишинева, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова."Требуем от профильных международных структур дать надлежащую оценку действиям властей Молдавии. Что касается наших ответных мер, то они обязательно последуют", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства."Взятый молдавскими властями курс на подавление любых проявлений инакомыслия и искоренение неугодных источников информации приобретает все более гротескные формы", - подчеркнула дипломат.Ранее руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии. Он пояснил, что в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. По словам Денисова, власти Молдавии считают, что он представляет угрозу для нацбезопасности. Ситуацию прокомментировал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он отметил, что разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений.В конце февраля прошлого года, после начала российской спецоперации на Украине, Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала Sputnik Молдавия, объяснив это риском распространения "дезинформации, затрагивающей национальную безопасность". С 7 марта прекратилось и вещание радиостанции агентства. Российское посольство осудило действия Кишинева и назвало обвинения в адрес Sputnik Молдавия необъективными и политизированными.

https://ria.ru/20230913/denisov-1896016992.html

https://ria.ru/20230907/shpionazh-1894850149.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, молдавия, политика, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), sputnik молдова, высылка главы sputnik молдова, глава sputnik молдова виталий денисов