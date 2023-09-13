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МИД России пообещал меры в ответ на депортацию главы Sputnik Молдова - РИА Новости, 13.09.2023
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Медиавойны
 
14:03 13.09.2023 (обновлено: 20:24 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/sputnik-1896098890.html
МИД России пообещал меры в ответ на депортацию главы Sputnik Молдова
МИД России пообещал меры в ответ на депортацию главы Sputnik Молдова - РИА Новости, 13.09.2023
МИД России пообещал меры в ответ на депортацию главы Sputnik Молдова
Ответные меры со стороны России в связи с депортацией руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова обязательно последуют, Москва требует от профильных... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:03
2023-09-13T20:24
медиавойны
россия
молдавия
политика
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
sputnik молдова
высылка главы sputnik молдова
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Ответные меры со стороны России в связи с депортацией руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова обязательно последуют, Москва требует от профильных международных структур дать надлежащую оценку действиям Кишинева, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова."Требуем от профильных международных структур дать надлежащую оценку действиям властей Молдавии. Что касается наших ответных мер, то они обязательно последуют", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства."Взятый молдавскими властями курс на подавление любых проявлений инакомыслия и искоренение неугодных источников информации приобретает все более гротескные формы", - подчеркнула дипломат.Ранее руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии. Он пояснил, что в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. По словам Денисова, власти Молдавии считают, что он представляет угрозу для нацбезопасности. Ситуацию прокомментировал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он отметил, что разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений.В конце февраля прошлого года, после начала российской спецоперации на Украине, Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала Sputnik Молдавия, объяснив это риском распространения "дезинформации, затрагивающей национальную безопасность". С 7 марта прекратилось и вещание радиостанции агентства. Российское посольство осудило действия Кишинева и назвало обвинения в адрес Sputnik Молдавия необъективными и политизированными.
https://ria.ru/20230913/denisov-1896016992.html
https://ria.ru/20230907/shpionazh-1894850149.html
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россия, молдавия, политика, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), sputnik молдова, высылка главы sputnik молдова, глава sputnik молдова виталий денисов
Медиавойны, Россия, Молдавия, Политика, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Sputnik Молдова, Высылка главы Sputnik Молдова, Глава Sputnik Молдова Виталий Денисов
МИД России пообещал меры в ответ на депортацию главы Sputnik Молдова

МИД России: ответные меры на высылку главы Sputnik Молдова обязательно последуют

© Sputnik / Rodion ProcaSputnik Молдова
Sputnik Молдова - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Ответные меры со стороны России в связи с депортацией руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова обязательно последуют, Москва требует от профильных международных структур дать надлежащую оценку действиям Кишинева, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Требуем от профильных международных структур дать надлежащую оценку действиям властей Молдавии. Что касается наших ответных мер, то они обязательно последуют", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Глава Sputnik Молдова назвал причину депортации из Молдавии
Вчера, 09:02
"Взятый молдавскими властями курс на подавление любых проявлений инакомыслия и искоренение неугодных источников информации приобретает все более гротескные формы", - подчеркнула дипломат.
Ранее руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии. Он пояснил, что в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. По словам Денисова, власти Молдавии считают, что он представляет угрозу для нацбезопасности. Ситуацию прокомментировал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он отметил, что разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений.
В конце февраля прошлого года, после начала российской спецоперации на Украине, Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала Sputnik Молдавия, объяснив это риском распространения "дезинформации, затрагивающей национальную безопасность". С 7 марта прекратилось и вещание радиостанции агентства. Российское посольство осудило действия Кишинева и назвало обвинения в адрес Sputnik Молдавия необъективными и политизированными.
Посольство России в Молдавии
МИД прокомментировал расследование Молдавии о "шпионаже" посольства России
7 сентября, 20:48
 
МедиавойныРоссияМолдавияПолитикаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Sputnik МолдоваВысылка главы Sputnik МолдоваГлава Sputnik Молдова Виталий Денисов
 
 
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