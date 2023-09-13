https://ria.ru/20230913/spetsoperatsiya-1896212860.html

Российский военный рассказал о провалах ВСУ на Авдеевском направлении

Российский военный рассказал о провалах ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 13.09.2023

Российский военный рассказал о провалах ВСУ на Авдеевском направлении

Безуспешные попытки контратак украинских военных на Авдеевском направлении (ДНР) приводят к потерям до 60-70 человек в день, рассказал РИА Новости боец 1-й... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T21:19

2023-09-13T21:19

2023-09-13T21:19

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Безуспешные попытки контратак украинских военных на Авдеевском направлении (ДНР) приводят к потерям до 60-70 человек в день, рассказал РИА Новости боец 1-й Славянской бригады с позывным "Водолаз". "Из-за того что у них происходит постоянный "накат", мы их уничтожаем. У нас бывает, что мы их уничтожаем до 60-70 человек в день - "двухсотыми" (убитыми - ред.) и "трехсотыми" (ранеными - ред.)", - рассказал боец. Он отметил, что от бессилия на линии боевого соприкосновения украинские войска применяют тактику устрашения и обстреливают мирные районы городов ДНР. "Они чувствуют, что они проигрывают, и из-за этого они бьют по жилым кварталам. Им деваться некуда, они пытаются запугать. Но только кого запугать, если это уже происходит здесь 10 лет? Никого уже здесь не напугать", - добавил он. На прошлый неделе начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили рассказывал РИА Новости, что штурмовая и армейская авиация российской группировки "Юг" нанесла удары по живой силе и бронетехнике украинских военнослужащих на пяти направлениях, в том числе авдеевском.

https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html

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Боец о безуспешных попытках контратак ВСУ под Авдеевкой ВСУ в безуспешных попытках контратак под Авдеевкой теряют до 70 военных в день, рассказал РИА Новости боец 1-й Славянской бригады 2023-09-13T21:19 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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