https://ria.ru/20230913/spetsoperatsiya-1896212860.html
Российский военный рассказал о провалах ВСУ на Авдеевском направлении
Российский военный рассказал о провалах ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 13.09.2023
Российский военный рассказал о провалах ВСУ на Авдеевском направлении
Безуспешные попытки контратак украинских военных на Авдеевском направлении (ДНР) приводят к потерям до 60-70 человек в день, рассказал РИА Новости боец 1-й... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T21:19
2023-09-13T21:19
2023-09-13T21:19
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ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Безуспешные попытки контратак украинских военных на Авдеевском направлении (ДНР) приводят к потерям до 60-70 человек в день, рассказал РИА Новости боец 1-й Славянской бригады с позывным "Водолаз". "Из-за того что у них происходит постоянный "накат", мы их уничтожаем. У нас бывает, что мы их уничтожаем до 60-70 человек в день - "двухсотыми" (убитыми - ред.) и "трехсотыми" (ранеными - ред.)", - рассказал боец. Он отметил, что от бессилия на линии боевого соприкосновения украинские войска применяют тактику устрашения и обстреливают мирные районы городов ДНР. "Они чувствуют, что они проигрывают, и из-за этого они бьют по жилым кварталам. Им деваться некуда, они пытаются запугать. Но только кого запугать, если это уже происходит здесь 10 лет? Никого уже здесь не напугать", - добавил он. На прошлый неделе начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили рассказывал РИА Новости, что штурмовая и армейская авиация российской группировки "Юг" нанесла удары по живой силе и бронетехнике украинских военнослужащих на пяти направлениях, в том числе авдеевском.
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Боец о безуспешных попытках контратак ВСУ под Авдеевкой
ВСУ в безуспешных попытках контратак под Авдеевкой теряют до 70 военных в день, рассказал РИА Новости боец 1-й Славянской бригады
2023-09-13T21:19
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в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире
Российский военный рассказал о провалах ВСУ на Авдеевском направлении
Российский военный рассказал о провалах и потерях ВСУ на Авдеевском направлении
ДОНЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Безуспешные попытки контратак украинских военных на Авдеевском направлении (ДНР) приводят к потерям до 60-70 человек в день, рассказал РИА Новости боец 1-й Славянской бригады с позывным "Водолаз".
"Из-за того что у них происходит постоянный "накат", мы их уничтожаем. У нас бывает, что мы их уничтожаем до 60-70 человек в день - "двухсотыми" (убитыми - ред.) и "трехсотыми" (ранеными - ред.)", - рассказал боец.
Он отметил, что от бессилия на линии боевого соприкосновения украинские войска применяют тактику устрашения и обстреливают мирные районы городов ДНР.
"Они чувствуют, что они проигрывают, и из-за этого они бьют по жилым кварталам. Им деваться некуда, они пытаются запугать. Но только кого запугать, если это уже происходит здесь 10 лет? Никого уже здесь не напугать", - добавил он.
На прошлый неделе начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили рассказывал РИА Новости, что штурмовая и армейская авиация российской группировки "Юг" нанесла удары по живой силе и бронетехнике украинских военнослужащих на пяти направлениях, в том числе авдеевском.
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