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Киев потерял более 200 военных ВСУ на Запорожском направлении
Киев потерял более 200 военных ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 13.09.2023
Киев потерял более 200 военных ВСУ на Запорожском направлении
ВС РФ на Запорожском направлении отразили две атаки ВСУ у Вербового и поразили скопления живой силы и техники трех бригад ВСУ у Работино, всего за сутки... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:26
2023-09-13T14:26
2023-09-13T14:38
специальная военная операция на украине
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киев
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. ВС РФ на Запорожском направлении отразили две атаки ВСУ у Вербового и поразили скопления живой силы и техники трех бригад ВСУ у Работино, всего за сутки уничтожены более 200 украинских военных и 14 единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России."На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - сообщили в ведомстве.Также поражены скопления живой силы и техники 47-й механизированной, 48-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе Работино на Запорожье."За сутки уничтожено более 205 украинских военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубицы М777 и М119 производства США, четыре орудия Д-30, одно орудие Д-20 и гаубица "Мста-Б", - уточнили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, в мире, киев, запорожье
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, В мире, Киев, Запорожье
Киев потерял более 200 военных ВСУ на Запорожском направлении
МО: Киев потерял 200 военных ВСУ, танк и три БТР на Запорожском направлении