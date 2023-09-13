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ВСУ нанесли удар по судоремонтному заводу в Севастополе
ВСУ нанесли удар по судоремонтному заводу в Севастополе - РИА Новости, 13.09.2023
ВСУ нанесли удар по судоремонтному заводу в Севастополе
Киев атаковал 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе и корабли Черноморского флота на переходе морем безэкипажными катерами... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T07:09
2023-09-13T07:09
2023-09-13T08:59
специальная военная операция на украине
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севастополь
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Киев атаковал 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе и корабли Черноморского флота на переходе морем безэкипажными катерами — ПВО сбила 7 ракет, повреждены два корабля, находящиеся в ремонте, все безэкипажные катеры уничтожены патрульным кораблем "Василий Быков", сообщили в среду в Минобороны России."Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте", — сообщили в ведомстве.
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россия, севастополь, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ нанесли удар по судоремонтному заводу в Севастополе
МО России: ВСУ ударили крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Севастополе