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ВСУ нанесли удар по судоремонтному заводу в Севастополе

ВСУ нанесли удар по судоремонтному заводу в Севастополе - РИА Новости, 13.09.2023

ВСУ нанесли удар по судоремонтному заводу в Севастополе

Киев атаковал 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе и корабли Черноморского флота на переходе морем безэкипажными катерами... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T07:09

2023-09-13T07:09

2023-09-13T08:59

специальная военная операция на украине

россия

севастополь

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Киев атаковал 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе и корабли Черноморского флота на переходе морем безэкипажными катерами — ПВО сбила 7 ракет, повреждены два корабля, находящиеся в ремонте, все безэкипажные катеры уничтожены патрульным кораблем "Василий Быков", сообщили в среду в Минобороны России."Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте", — сообщили в ведомстве.

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россия, севастополь, вооруженные силы украины, происшествия