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Артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 13.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:32 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/spetsoperatsiya-1895995871.html
Артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном
Артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 13.09.2023
Артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном
Артиллеристы мотострелкового подразделения группировки российских войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт украинского командования на правом берегу Днепра РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T05:32
2023-09-13T05:32
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 сен – РИА Новости. Артиллеристы мотострелкового подразделения группировки российских войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт украинского командования на правом берегу Днепра под Херсоном, передает корреспондент РИА Новости. В распоряжении агентства есть видео с беспилотника, на котором зафиксировано попадание в наблюдательный пункт. "Аэроразведка выявила наблюдательный пункт ВСУ, нами получены координаты и произведено огневое воздействие, цель поражена", - сказал военный с позывным "Куба". По его словам, в основном его подразделение наносит удары по пехоте и лодкам противника, а также по артиллерии врага в рамках контрбатарейной борьбы. Зачастую среди таких целей – западная техника: американские гаубицы М777, польские самоходные артустановки Krab, а также реактивные системы залпового огня. "Цели разведка обнаруживает с использованием дронов, далее координаты передаются в центр, потом вызывают нас, сообщают координаты, цель, далее мы уже отрабатываем по этим целям", - рассказал боец. Он отметил, что для артиллеристов важно остаться незамеченными для контрбатарейной борьбы врага и вовремя покинуть позицию. "Чтобы остаться незамеченными, важна скорость стрельбы, расчет должен быстро среагировать, подойти, отработать по цели и скрыться с места", - пояснил артиллерист.
https://ria.ru/20230913/spetsoperatsiya-1895994304.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ во время боевой стрельбы
Военнослужащий ВС РФ во время боевой стрельбы - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ во время боевой стрельбы . Архивное фото
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 сен – РИА Новости. Артиллеристы мотострелкового подразделения группировки российских войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт украинского командования на правом берегу Днепра под Херсоном, передает корреспондент РИА Новости.
В распоряжении агентства есть видео с беспилотника, на котором зафиксировано попадание в наблюдательный пункт.
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"Аэроразведка выявила наблюдательный пункт ВСУ, нами получены координаты и произведено огневое воздействие, цель поражена", - сказал военный с позывным "Куба".
По его словам, в основном его подразделение наносит удары по пехоте и лодкам противника, а также по артиллерии врага в рамках контрбатарейной борьбы. Зачастую среди таких целей – западная техника: американские гаубицы М777, польские самоходные артустановки Krab, а также реактивные системы залпового огня.
"Цели разведка обнаруживает с использованием дронов, далее координаты передаются в центр, потом вызывают нас, сообщают координаты, цель, далее мы уже отрабатываем по этим целям", - рассказал боец.
Он отметил, что для артиллеристов важно остаться незамеченными для контрбатарейной борьбы врага и вовремя покинуть позицию.
"Чтобы остаться незамеченными, важна скорость стрельбы, расчет должен быстро среагировать, подойти, отработать по цели и скрыться с места", - пояснил артиллерист.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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