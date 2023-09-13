https://ria.ru/20230913/spetsoperatsiya-1895995871.html
Артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном
Артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 13.09.2023
Артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном
Артиллеристы мотострелкового подразделения группировки российских войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт украинского командования на правом берегу Днепра РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T05:32
2023-09-13T05:32
2023-09-13T05:32
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 сен – РИА Новости. Артиллеристы мотострелкового подразделения группировки российских войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт украинского командования на правом берегу Днепра под Херсоном, передает корреспондент РИА Новости. В распоряжении агентства есть видео с беспилотника, на котором зафиксировано попадание в наблюдательный пункт. "Аэроразведка выявила наблюдательный пункт ВСУ, нами получены координаты и произведено огневое воздействие, цель поражена", - сказал военный с позывным "Куба". По его словам, в основном его подразделение наносит удары по пехоте и лодкам противника, а также по артиллерии врага в рамках контрбатарейной борьбы. Зачастую среди таких целей – западная техника: американские гаубицы М777, польские самоходные артустановки Krab, а также реактивные системы залпового огня. "Цели разведка обнаруживает с использованием дронов, далее координаты передаются в центр, потом вызывают нас, сообщают координаты, цель, далее мы уже отрабатываем по этим целям", - рассказал боец. Он отметил, что для артиллеристов важно остаться незамеченными для контрбатарейной борьбы врага и вовремя покинуть позицию. "Чтобы остаться незамеченными, важна скорость стрельбы, расчет должен быстро среагировать, подойти, отработать по цели и скрыться с места", - пояснил артиллерист.
https://ria.ru/20230913/spetsoperatsiya-1895994304.html
https://ria.ru/20230913/kupyansk-1895994697.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
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Артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 сен – РИА Новости. Артиллеристы мотострелкового подразделения группировки российских войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт украинского командования на правом берегу Днепра под Херсоном, передает корреспондент РИА Новости.
В распоряжении агентства есть видео с беспилотника, на котором зафиксировано попадание в наблюдательный пункт.
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"Аэроразведка выявила наблюдательный пункт ВСУ
, нами получены координаты и произведено огневое воздействие, цель поражена", - сказал военный с позывным "Куба".
По его словам, в основном его подразделение наносит удары по пехоте и лодкам противника, а также по артиллерии врага в рамках контрбатарейной борьбы. Зачастую среди таких целей – западная техника: американские гаубицы М777, польские самоходные артустановки Krab, а также реактивные системы залпового огня.
"Цели разведка обнаруживает с использованием дронов, далее координаты передаются в центр, потом вызывают нас, сообщают координаты, цель, далее мы уже отрабатываем по этим целям", - рассказал боец.
Он отметил, что для артиллеристов важно остаться незамеченными для контрбатарейной борьбы врага и вовремя покинуть позицию.
"Чтобы остаться незамеченными, важна скорость стрельбы, расчет должен быстро среагировать, подойти, отработать по цели и скрыться с места", - пояснил артиллерист.
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