https://ria.ru/20230913/spetsoperatsiya-1895995871.html

Артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном

Артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 13.09.2023

Артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Херсоном

Артиллеристы мотострелкового подразделения группировки российских войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт украинского командования на правом берегу Днепра РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T05:32

2023-09-13T05:32

2023-09-13T05:32

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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 сен – РИА Новости. Артиллеристы мотострелкового подразделения группировки российских войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт украинского командования на правом берегу Днепра под Херсоном, передает корреспондент РИА Новости. В распоряжении агентства есть видео с беспилотника, на котором зафиксировано попадание в наблюдательный пункт. "Аэроразведка выявила наблюдательный пункт ВСУ, нами получены координаты и произведено огневое воздействие, цель поражена", - сказал военный с позывным "Куба". По его словам, в основном его подразделение наносит удары по пехоте и лодкам противника, а также по артиллерии врага в рамках контрбатарейной борьбы. Зачастую среди таких целей – западная техника: американские гаубицы М777, польские самоходные артустановки Krab, а также реактивные системы залпового огня. "Цели разведка обнаруживает с использованием дронов, далее координаты передаются в центр, потом вызывают нас, сообщают координаты, цель, далее мы уже отрабатываем по этим целям", - рассказал боец. Он отметил, что для артиллеристов важно остаться незамеченными для контрбатарейной борьбы врага и вовремя покинуть позицию. "Чтобы остаться незамеченными, важна скорость стрельбы, расчет должен быстро среагировать, подойти, отработать по цели и скрыться с места", - пояснил артиллерист.

https://ria.ru/20230913/spetsoperatsiya-1895994304.html

https://ria.ru/20230913/kupyansk-1895994697.html

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность