https://ria.ru/20230913/spetsoperatsiya-1895994304.html
ВКС России уничтожили пункт управления бригады ВСУ
ВКС России уничтожили пункт управления бригады ВСУ - РИА Новости, 13.09.2023
ВКС России уничтожили пункт управления бригады ВСУ
Российская авиация уничтожила пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T05:04
2023-09-13T05:04
2023-09-13T05:06
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
красногоровка
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вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российская авиация уничтожила пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили. "Штурмовой и армейской авиацией "Южной" группировки войск нанесены удары по скоплениям живой силы атакующих подразделений и бронетехники ВСУ. Уничтожены пункт управления подразделений 110-й механизированной бригады, боевая машина пехоты", — сказал он. Кроме того, расчеты тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" за прошедшие сутки ликвидировали два опорных пункта противника и нанесли огневое поражение по скоплениям его живой силы в Верхнекаменском и Мало-Ильиновке (Артемовский район ДНР). Также российские дроны-камикадзе уничтожили пять блиндажей и пункт временной дислокации ВСУ в Раздоловке, Васюковке, Красногоровке (Артемовский и Покровский районы).
https://ria.ru/20230913/ukraina-1895988605.html
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донецкая народная республика, красногоровка, артемовский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Красногоровка, Артемовский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВКС России уничтожили пункт управления бригады ВСУ
МО: ВКС России уничтожили пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ