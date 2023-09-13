https://ria.ru/20230913/spetsoperatsiya-1895994304.html

ВКС России уничтожили пункт управления бригады ВСУ

ВКС России уничтожили пункт управления бригады ВСУ - РИА Новости, 13.09.2023

ВКС России уничтожили пункт управления бригады ВСУ

Российская авиация уничтожила пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T05:04

2023-09-13T05:04

2023-09-13T05:06

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

красногоровка

артемовский

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российская авиация уничтожила пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Юг" Георгий Минесашвили. "Штурмовой и армейской авиацией "Южной" группировки войск нанесены удары по скоплениям живой силы атакующих подразделений и бронетехники ВСУ. Уничтожены пункт управления подразделений 110-й механизированной бригады, боевая машина пехоты", — сказал он. Кроме того, расчеты тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" за прошедшие сутки ликвидировали два опорных пункта противника и нанесли огневое поражение по скоплениям его живой силы в Верхнекаменском и Мало-Ильиновке (Артемовский район ДНР). Также российские дроны-камикадзе уничтожили пять блиндажей и пункт временной дислокации ВСУ в Раздоловке, Васюковке, Красногоровке (Артемовский и Покровский районы).

https://ria.ru/20230913/ukraina-1895988605.html

донецкая народная республика

красногоровка

артемовский

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донецкая народная республика, красногоровка, артемовский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность