https://ria.ru/20230913/soyuz-1896006805.html

Путин и Ким Чен Ын осмотрели стартовый комплекс "Союз"

Путин и Ким Чен Ын осмотрели стартовый комплекс "Союз" - РИА Новости, 13.09.2023

Путин и Ким Чен Ын осмотрели стартовый комплекс "Союз"

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрели стартовый комплекс космического ракетного комплекса "Союз-2" на космодроме Восточный. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T07:45

2023-09-13T07:45

2023-09-13T08:58

россия

ким чен ын

владимир путин

космос - риа наука

восточный (космодром)

кндр (северная корея)

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрели стартовый комплекс космического ракетного комплекса "Союз-2" на космодроме Восточный.Лидеры двух стран посетили монтажно-испытательный корпус, им дали пояснения о технических характеристиках ракет-носителей. Путин отметил, что Россия наряду с Восточным и северным космодромом Плесецк продолжает использовать вместе с казахстанскими друзьями и космодром Байконур.Северокорейского лидера заинтересовали характеристики ракет, в том числе мощность двигателей. Ему рассказали, что грузоподъемность ракеты на низкие орбиты составляет 9 тонн с "Восточного", 7,5 тонны - с северного космодрома и 8 тонн - с Байконура."Здесь эффективнее даже, чем с Байконура", - отметил Путин.Лидер КНДР находится с визитом в России впервые с 2019 года, он прибыл в РФ на своем знаменитом бронепоезде. Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль.Как указано в материалах к посещению "Восточного", стартовый комплекс "Союз" предназначен для приема ракет-носителей семейства "Союз-2", проведения предстартовой подготовки и пуска, заключительных операций после пуска, проведения работ в случае несостоявшегося пуска. Его площадь составляет около 45 тысяч квадратных метров.В материалах отмечено, что здание командного пункта может выдержать удар от падения составных ступеней ракеты-носителя, а стены и потолок толщиной почти в метр способны защитить персонал от аварии. Заправка баков ракет-носителей проходит со стационарных блоков кислорода, азота и керосина, нафтила. Решение провести заправочные рукава под землей было принято из соображений безопасности, указано в справочных материалах.

https://ria.ru/20230913/sputniki-1896006660.html

россия

кндр (северная корея)

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Экскурсия по космодрому Восточный для Ким Чен Ына Ким Чен Ыну рассказали об особенностях стартового комплекса космодрома Восточный и о традиции обходить ракету против часовой стрелки на старте 2023-09-13T07:45 true PT2M00S

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Максим Горбачев

россия, ким чен ын, владимир путин, космос - риа наука, восточный (космодром), кндр (северная корея)