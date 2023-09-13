https://ria.ru/20230913/soyuz-1896006805.html
Путин и Ким Чен Ын осмотрели стартовый комплекс "Союз"
Путин и Ким Чен Ын осмотрели стартовый комплекс "Союз" - РИА Новости, 13.09.2023
Путин и Ким Чен Ын осмотрели стартовый комплекс "Союз"
Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрели стартовый комплекс космического ракетного комплекса "Союз-2" на космодроме Восточный. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T07:45
2023-09-13T07:45
2023-09-13T08:58
россия
ким чен ын
владимир путин
космос - риа наука
восточный (космодром)
кндр (северная корея)
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрели стартовый комплекс космического ракетного комплекса "Союз-2" на космодроме Восточный.Лидеры двух стран посетили монтажно-испытательный корпус, им дали пояснения о технических характеристиках ракет-носителей. Путин отметил, что Россия наряду с Восточным и северным космодромом Плесецк продолжает использовать вместе с казахстанскими друзьями и космодром Байконур.Северокорейского лидера заинтересовали характеристики ракет, в том числе мощность двигателей. Ему рассказали, что грузоподъемность ракеты на низкие орбиты составляет 9 тонн с "Восточного", 7,5 тонны - с северного космодрома и 8 тонн - с Байконура."Здесь эффективнее даже, чем с Байконура", - отметил Путин.Лидер КНДР находится с визитом в России впервые с 2019 года, он прибыл в РФ на своем знаменитом бронепоезде. Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль.Как указано в материалах к посещению "Восточного", стартовый комплекс "Союз" предназначен для приема ракет-носителей семейства "Союз-2", проведения предстартовой подготовки и пуска, заключительных операций после пуска, проведения работ в случае несостоявшегося пуска. Его площадь составляет около 45 тысяч квадратных метров.В материалах отмечено, что здание командного пункта может выдержать удар от падения составных ступеней ракеты-носителя, а стены и потолок толщиной почти в метр способны защитить персонал от аварии. Заправка баков ракет-носителей проходит со стационарных блоков кислорода, азота и керосина, нафтила. Решение провести заправочные рукава под землей было принято из соображений безопасности, указано в справочных материалах.
https://ria.ru/20230913/sputniki-1896006660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896005793_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_0ae3eb5d66f43caa5240f4776c0242f4.jpg
Экскурсия по космодрому Восточный для Ким Чен Ына
Ким Чен Ыну рассказали об особенностях стартового комплекса космодрома Восточный и о традиции обходить ракету против часовой стрелки на старте
2023-09-13T07:45
true
PT2M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ким чен ын, владимир путин, космос - риа наука, восточный (космодром), кндр (северная корея)
Россия, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Космос - РИА Наука, Восточный (космодром), КНДР (Северная Корея)
Путин и Ким Чен Ын осмотрели стартовый комплекс "Союз"
Путин и Ким Чен Ын осмотрели стартовый комплекс "Союз" на космодроме Восточный
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрели стартовый комплекс космического ракетного комплекса "Союз-2" на космодроме Восточный.
Лидеры двух стран посетили монтажно-испытательный корпус, им дали пояснения о технических характеристиках ракет-носителей. Путин отметил, что Россия наряду с Восточным и северным космодромом Плесецк продолжает использовать вместе с казахстанскими друзьями и космодром Байконур.
Северокорейского лидера заинтересовали характеристики ракет, в том числе мощность двигателей. Ему рассказали, что грузоподъемность ракеты на низкие орбиты составляет 9 тонн с "Восточного", 7,5 тонны - с северного космодрома и 8 тонн - с Байконура.
"Здесь эффективнее даже, чем с Байконура", - отметил Путин.
Лидер КНДР находится с визитом в России впервые с 2019 года, он прибыл в РФ на своем знаменитом бронепоезде. Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль.
Как указано в материалах к посещению "Восточного", стартовый комплекс "Союз" предназначен для приема ракет-носителей семейства "Союз-2", проведения предстартовой подготовки и пуска, заключительных операций после пуска, проведения работ в случае несостоявшегося пуска. Его площадь составляет около 45 тысяч квадратных метров.
В материалах отмечено, что здание командного пункта может выдержать удар от падения составных ступеней ракеты-носителя, а стены и потолок толщиной почти в метр способны защитить персонал от аварии. Заправка баков ракет-носителей проходит со стационарных блоков кислорода, азота и керосина, нафтила. Решение провести заправочные рукава под землей было принято из соображений безопасности, указано в справочных материалах.
Путин заявил, что Россия будет помогать КНДР строить спутники