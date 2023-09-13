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"Ужасно глупо". В Европе раскрыли "тайную помощь" США России - РИА Новости, 13.09.2023
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01:20 13.09.2023
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"Ужасно глупо". В Европе раскрыли "тайную помощь" США России
"Ужасно глупо". В Европе раскрыли "тайную помощь" США России - РИА Новости, 13.09.2023
"Ужасно глупо". В Европе раскрыли "тайную помощь" США России
США, действуя против своих интересов на Украине, помогают России построить альтернативный союз в мире. Таким мнением в интервью сербскому изданию "Нови... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T01:20
2023-09-13T01:20
в мире
сша
европа
украина
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. США, действуя против своих интересов на Украине, помогают России построить альтернативный союз в мире. Таким мнением в интервью сербскому изданию "Нови Стандарт" поделился лидер голландской партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде."Так, американская империя ускоряет крах американского господства в мире, и вооруженный конфликт на Украине — прекрасный тому пример. Этот конфликт не в интересах США, не в интересах Европы, не в интересах украинцев. Ведь тысячи граждан Украины гибнут там каждый день. Ситуация помогает России формировать альтернативный союз в мире. В общем, ужасно глупо", — заявил Боде.Он пояснил, что американская империя, сформированная после 1945 года, сбилась с истинного пути и потеряла все ориентиры. Политик добавил, что из-за этого США работают сами против себя и ускоряют крах американского господства в мире.Ранее Боде отметил, что США своим решением поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном поставили себя на путь ядерной эскалации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, сша, европа, украина
В мире, США, Европа, Украина
"Ужасно глупо". В Европе раскрыли "тайную помощь" США России

Голландский политик Боде: США вредят себе и помогают России украинским кризисом

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. США, действуя против своих интересов на Украине, помогают России построить альтернативный союз в мире. Таким мнением в интервью сербскому изданию "Нови Стандарт" поделился лидер голландской партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде.
«
"Так, американская империя ускоряет крах американского господства в мире, и вооруженный конфликт на Украине — прекрасный тому пример. Этот конфликт не в интересах США, не в интересах Европы, не в интересах украинцев. Ведь тысячи граждан Украины гибнут там каждый день. Ситуация помогает России формировать альтернативный союз в мире. В общем, ужасно глупо", — заявил Боде.
Он пояснил, что американская империя, сформированная после 1945 года, сбилась с истинного пути и потеряла все ориентиры. Политик добавил, что из-за этого США работают сами против себя и ускоряют крах американского господства в мире.
Ранее Боде отметил, что США своим решением поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном поставили себя на путь ядерной эскалации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
У США нет никакого стремления закончить конфликт на Украине, заявил Небензя
Вчера, 18:52
 
В миреСШАЕвропаУкраина
 
 
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