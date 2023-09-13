https://ria.ru/20230913/soyuz-1895985754.html
"Ужасно глупо". В Европе раскрыли "тайную помощь" США России
"Ужасно глупо". В Европе раскрыли "тайную помощь" США России - РИА Новости, 13.09.2023
"Ужасно глупо". В Европе раскрыли "тайную помощь" США России
США, действуя против своих интересов на Украине, помогают России построить альтернативный союз в мире. Таким мнением в интервью сербскому изданию "Нови... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T01:20
2023-09-13T01:20
2023-09-13T01:20
в мире
сша
европа
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. США, действуя против своих интересов на Украине, помогают России построить альтернативный союз в мире. Таким мнением в интервью сербскому изданию "Нови Стандарт" поделился лидер голландской партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде."Так, американская империя ускоряет крах американского господства в мире, и вооруженный конфликт на Украине — прекрасный тому пример. Этот конфликт не в интересах США, не в интересах Европы, не в интересах украинцев. Ведь тысячи граждан Украины гибнут там каждый день. Ситуация помогает России формировать альтернативный союз в мире. В общем, ужасно глупо", — заявил Боде.Он пояснил, что американская империя, сформированная после 1945 года, сбилась с истинного пути и потеряла все ориентиры. Политик добавил, что из-за этого США работают сами против себя и ускоряют крах американского господства в мире.Ранее Боде отметил, что США своим решением поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном поставили себя на путь ядерной эскалации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230912/nebenzya-1895944722.html
сша
европа
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_613bb585467a79d2c062acc03cce577a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, украина
В мире, США, Европа, Украина
"Ужасно глупо". В Европе раскрыли "тайную помощь" США России
Голландский политик Боде: США вредят себе и помогают России украинским кризисом