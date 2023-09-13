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Руденя поставил задачи по развитию системы соцподдержки в Тверской области - РИА Новости, 13.09.2023
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Тверская область
 
18:17 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/sotspodderzhka-1896182723.html
Руденя поставил задачи по развитию системы соцподдержки в Тверской области
Руденя поставил задачи по развитию системы соцподдержки в Тверской области - РИА Новости, 13.09.2023
Руденя поставил задачи по развитию системы соцподдержки в Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании регионального правительства поставил задачи по развитию системы социальной поддержки жителей Верхневолжья, РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T18:17
2023-09-13T18:17
тверская область
тверь
кашин
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 13 сен – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании регионального правительства поставил задачи по развитию системы социальной поддержки жителей Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Ключевая задача – сделать максимально адресной, прозрачной систему, которая обеспечивает поддержку наших уважаемых ветеранов, людей с ограниченными возможностями здоровья, многодетных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, приемных и опекунских семей. Очень важно не путать систему мотивации с системой содержания. То, что мы будем и должны помогать тем, кто в этом нуждается, – безусловно, но надо не забывать, что мы не должны воспитывать профессиональных получателей социальных пособий, необходимо воспитывать человека труда и активного участника развития нашего государства", – сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба. В Тверской области более 308 тысяч жителей получают социальную поддержку по 50 направлениям – это предоставление единовременных и ежемесячных социальных выплат, компенсации расходов за услуги ЖКХ, газификацию, зубопротезирование, льготный проезд и прочее. На газификацию своих домов адресная помощь оказывается многодетным семьям, участникам СВО и членам их семей, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, другим категориям жителей. Сейчас по этому направлению выдано 270 сертификатов, в том числе 217 - многодетным семьям. В Тверской области действует программа социального контракта. Участвуя в ней, жители могут повысить уровень своих доходов – открыть собственное дело или пройти обучение по выбранной специальности. Кроме того, продолжается развитие системы поддержки семей, которые самостоятельно ухаживают за родственниками. Для них открыты прокаты технических средств реабилитации, школы ухода. В этом году введена новая форма соцобслуживания - в Твери и Кашине открыты отделения дневного пребывания для пожилых людей и инвалидов. Здесь им помогают восстанавливать и поддерживать когнитивные функции, навыки по уходу за собой, проводят оздоровительные мероприятия. Активная работа ведется также в регионе по социальной интеграции инвалидов, в том числе детей. В 2023 году в 24 учреждения поставлено дополнительное реабилитационное оборудование. Услуги предоставлены более чем 1580 детям с особенностями здоровья, помощь оказана 1973 родителям таких детей. Для повышения доступности получения социальной поддержки в Верхневолжье развивается система предоставления государственных услуг по принципу "одного окна". Сегодня оказание 85% госуслуг не требует личного посещения заявителями учреждений социальной защиты. В Тверской области действует 97 учреждений социальной защиты. Большое внимание уделяется укреплению их материально-технической базы. В 2023 году в 27 учреждениях были проведены ремонты фасадов, помещений, кровель зданий, банно-прачечных комплексов, пищеблоков, коммунальной инфраструктуры, лифтов, приобретено столово-кухонное и бытовое оборудование, укреплена система комплексной безопасности, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230908/kompleks-1895089947.html
https://ria.ru/20230905/razvitie-1894323604.html
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тверь, кашин, игорь руденя
Тверская область, Тверь, Кашин, Игорь Руденя

Руденя поставил задачи по развитию системы соцподдержки в Тверской области

© Фото : Правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Фото : Правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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ТВЕРЬ, 13 сен – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании регионального правительства поставил задачи по развитию системы социальной поддержки жителей Верхневолжья, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Ключевая задача – сделать максимально адресной, прозрачной систему, которая обеспечивает поддержку наших уважаемых ветеранов, людей с ограниченными возможностями здоровья, многодетных семей, детей, оставшихся без попечения родителей, приемных и опекунских семей. Очень важно не путать систему мотивации с системой содержания. То, что мы будем и должны помогать тем, кто в этом нуждается, – безусловно, но надо не забывать, что мы не должны воспитывать профессиональных получателей социальных пособий, необходимо воспитывать человека труда и активного участника развития нашего государства", – сказал Руденя, его слова приводит пресс-служба.
В Твери открылся роботизированный складской комплекс - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
В Твери открылся роботизированный складской комплекс
8 сентября, 19:29
В Тверской области более 308 тысяч жителей получают социальную поддержку по 50 направлениям – это предоставление единовременных и ежемесячных социальных выплат, компенсации расходов за услуги ЖКХ, газификацию, зубопротезирование, льготный проезд и прочее.
На газификацию своих домов адресная помощь оказывается многодетным семьям, участникам СВО и членам их семей, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, другим категориям жителей. Сейчас по этому направлению выдано 270 сертификатов, в том числе 217 - многодетным семьям.
В Тверской области действует программа социального контракта. Участвуя в ней, жители могут повысить уровень своих доходов – открыть собственное дело или пройти обучение по выбранной специальности.
Кроме того, продолжается развитие системы поддержки семей, которые самостоятельно ухаживают за родственниками. Для них открыты прокаты технических средств реабилитации, школы ухода. В этом году введена новая форма соцобслуживания - в Твери и Кашине открыты отделения дневного пребывания для пожилых людей и инвалидов. Здесь им помогают восстанавливать и поддерживать когнитивные функции, навыки по уходу за собой, проводят оздоровительные мероприятия.
Набережная реки Волги и Преображенский собор в Твери - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Руденя поставил задачи по развитию общественных пространств Верхневолжья
5 сентября, 16:08
Активная работа ведется также в регионе по социальной интеграции инвалидов, в том числе детей. В 2023 году в 24 учреждения поставлено дополнительное реабилитационное оборудование. Услуги предоставлены более чем 1580 детям с особенностями здоровья, помощь оказана 1973 родителям таких детей.
Для повышения доступности получения социальной поддержки в Верхневолжье развивается система предоставления государственных услуг по принципу "одного окна". Сегодня оказание 85% госуслуг не требует личного посещения заявителями учреждений социальной защиты.
В Тверской области действует 97 учреждений социальной защиты. Большое внимание уделяется укреплению их материально-технической базы. В 2023 году в 27 учреждениях были проведены ремонты фасадов, помещений, кровель зданий, банно-прачечных комплексов, пищеблоков, коммунальной инфраструктуры, лифтов, приобретено столово-кухонное и бытовое оборудование, укреплена система комплексной безопасности, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьТверьКашинИгорь Руденя
 
 
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