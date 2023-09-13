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Ким Чен Ын интересовался всеми областями сотрудничества, заявил Песков

Ким Чен Ын интересовался всеми областями сотрудничества, заявил Песков - РИА Новости, 13.09.2023

Ким Чен Ын интересовался всеми областями сотрудничества, заявил Песков

Лидер КНДР Ким Чен Ын живо интересовался всеми областями сотрудничества во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, российский лидер рассказал о... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T16:52

2023-09-13T16:52

2023-09-13T17:22

ким чен ын

россия

дмитрий песков

владимир путин

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын живо интересовался всеми областями сотрудничества во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, российский лидер рассказал о транспортных возможностях РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами."Он живо интересовался самыми различными областями сотрудничества. Наш президент уже рассказывал своему партнеру северокорейскому о тех возможностях, которые у нас есть. Путин рассказал о наших транспортных возможностях, и добавил информацию министр (транспорта Виталий Савельев). Это, и какая наша аэропортовая сеть, и сколько у нас портов, и как вообще работает транспортная система и авиация наша. Все это, конечно, хороший повод и возможность для сотрудничества двустороннего. И северокорейцы в этом заинтересованы", - сказал Песков.

россия

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ким чен ын, россия, дмитрий песков, владимир путин