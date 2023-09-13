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Университет геодезии будет сотрудничать с Сахалинской областью

Университет геодезии будет сотрудничать с Сахалинской областью - РИА Новости, 13.09.2023

Университет геодезии будет сотрудничать с Сахалинской областью

Московский государственный университет геодезии и картографии и Сахалинская область подписали соглашение о сотрудничестве, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T06:43

2023-09-13T06:43

2023-09-13T09:05

сахалинская область

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. Московский государственный университет геодезии и картографии и Сахалинская область подписали соглашение о сотрудничестве, передаёт корреспондент РИА Новости. В пресс-службе университета уточнили, что в рамках соглашения стороны будут сотрудничать в области энергетики, логистики и транспорта, сельского хозяйства, экологического мониторинга и строительства, в том числе планирования "умных" городов. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

сахалинская область

владивосток

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сахалинская область, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, общество