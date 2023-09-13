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Жителей Сочи предупредили о смерчах над морем - РИА Новости, 13.09.2023
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09:26 13.09.2023 (обновлено: 09:28 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/sochi-1896022206.html
Жителей Сочи предупредили о смерчах над морем
Жителей Сочи предупредили о смерчах над морем - РИА Новости, 13.09.2023
Жителей Сочи предупредили о смерчах над морем
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до окончания суток из-за риска образования смерчей над морем от Магри до Веселого, сообщает пресс-служба ГУМЧС России... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T09:26
2023-09-13T09:28
сочи
краснодарский край
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 13 сен - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до окончания суток из-за риска образования смерчей над морем от Магри до Веселого, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю. "Штормовое предупреждение по формированию смерчей территории Краснодарского края… В период 8-10 часов 13 сентября 2023 г. и до конца суток 13 сентября 2023 г. на участке Магри – Веселое (г. Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении. Спасатели предупреждают, что во время смерча лучше укрыться в яме, овраге либо плотно прижаться к земле. Сейчас в Центральном районе Сочи ясная погода, ветра и осадков нет.
https://ria.ru/20230729/smerch-1887084238.html
сочи
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сочи, краснодарский край, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сочи, Краснодарский край, Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жителей Сочи предупредили о смерчах над морем

МЧС предупредило жителей Сочи о смерчах над морем от Магри до Веселого

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкДевушка на набережной в Сочи
Девушка на набережной в Сочи - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Девушка на набережной в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 13 сен - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до окончания суток из-за риска образования смерчей над морем от Магри до Веселого, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
«
"Штормовое предупреждение по формированию смерчей территории Краснодарского края… В период 8-10 часов 13 сентября 2023 г. и до конца суток 13 сентября 2023 г. на участке Магри – Веселое (г. Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.
Спасатели предупреждают, что во время смерча лучше укрыться в яме, овраге либо плотно прижаться к земле.
Сейчас в Центральном районе Сочи ясная погода, ветра и осадков нет.
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СочиКраснодарский крайОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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