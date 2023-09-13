https://ria.ru/20230913/sochi-1896022206.html

Жителей Сочи предупредили о смерчах над морем

Жителей Сочи предупредили о смерчах над морем - РИА Новости, 13.09.2023

Жителей Сочи предупредили о смерчах над морем

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до окончания суток из-за риска образования смерчей над морем от Магри до Веселого, сообщает пресс-служба ГУМЧС России... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T09:26

2023-09-13T09:26

2023-09-13T09:28

сочи

краснодарский край

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 13 сен - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи до окончания суток из-за риска образования смерчей над морем от Магри до Веселого, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по Краснодарскому краю. "Штормовое предупреждение по формированию смерчей территории Краснодарского края… В период 8-10 часов 13 сентября 2023 г. и до конца суток 13 сентября 2023 г. на участке Магри – Веселое (г. Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении. Спасатели предупреждают, что во время смерча лучше укрыться в яме, овраге либо плотно прижаться к земле. Сейчас в Центральном районе Сочи ясная погода, ветра и осадков нет.

https://ria.ru/20230729/smerch-1887084238.html

сочи

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, краснодарский край, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)