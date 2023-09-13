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Собянина зарегистрировали избранным мэром Москвы - РИА Новости, 13.09.2023
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14:05 13.09.2023 (обновлено: 14:14 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/sobyanin-1896099655.html
Собянина зарегистрировали избранным мэром Москвы
Собянина зарегистрировали избранным мэром Москвы - РИА Новости, 13.09.2023
Собянина зарегистрировали избранным мэром Москвы
Мосгоризбирком официально зарегистрировал избранным мэром Москвы Сергея Собянина, соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии в среду. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:05
2023-09-13T14:14
политика
москва
сергей собянин
мосгоризбирком
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мосгоризбирком официально зарегистрировал избранным мэром Москвы Сергея Собянина, соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии в среду."Предлагаю зарегистрировать избранного мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина, выдать Сергею Семёновичу Собянину удостоверение об избрании мэра Москвы", - сказала председатель избиркома Ольга Кириллова. Решение было принято единогласно.Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборы мэра Москвы составила 42,5%.Во вторник Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.На прошлых выборах мэра Москвы, прошедших в 2018 году, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 582 762 человека. Явка тогда составила 30,96%.
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политика, москва, сергей собянин, мосгоризбирком, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Москва, Сергей Собянин, Мосгоризбирком, Единый день голосования в России — 2023
Собянина зарегистрировали избранным мэром Москвы

Мосгоризбирком официально зарегистрировал Собянина избранным мэром столицы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мосгоризбирком официально зарегистрировал избранным мэром Москвы Сергея Собянина, соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии в среду.
"Предлагаю зарегистрировать избранного мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина, выдать Сергею Семёновичу Собянину удостоверение об избрании мэра Москвы", - сказала председатель избиркома Ольга Кириллова. Решение было принято единогласно.
Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборы мэра Москвы составила 42,5%.
Во вторник Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.
На прошлых выборах мэра Москвы, прошедших в 2018 году, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 582 762 человека. Явка тогда составила 30,96%.
Итоги выборов мэра Москвы
Итоги выборов мэра Москвы
11 сентября, 08:00
 
ПолитикаМоскваСергей СобянинМосгоризбиркомЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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