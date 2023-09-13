https://ria.ru/20230913/sobyanin-1896099655.html
Собянина зарегистрировали избранным мэром Москвы
Собянина зарегистрировали избранным мэром Москвы - РИА Новости, 13.09.2023
Собянина зарегистрировали избранным мэром Москвы
Мосгоризбирком официально зарегистрировал избранным мэром Москвы Сергея Собянина, соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии в среду. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:05
2023-09-13T14:05
2023-09-13T14:14
политика
москва
сергей собянин
мосгоризбирком
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мосгоризбирком официально зарегистрировал избранным мэром Москвы Сергея Собянина, соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии в среду."Предлагаю зарегистрировать избранного мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина, выдать Сергею Семёновичу Собянину удостоверение об избрании мэра Москвы", - сказала председатель избиркома Ольга Кириллова. Решение было принято единогласно.Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборы мэра Москвы составила 42,5%.Во вторник Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.На прошлых выборах мэра Москвы, прошедших в 2018 году, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 582 762 человека. Явка тогда составила 30,96%.
https://ria.ru/20230911/vybory-1895192601.html
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политика, москва, сергей собянин, мосгоризбирком, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Москва, Сергей Собянин, Мосгоризбирком, Единый день голосования в России — 2023
Собянина зарегистрировали избранным мэром Москвы
Мосгоризбирком официально зарегистрировал Собянина избранным мэром столицы
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Мосгоризбирком официально зарегистрировал избранным мэром Москвы Сергея Собянина, соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии в среду.
"Предлагаю зарегистрировать избранного мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина, выдать Сергею Семёновичу Собянину удостоверение об избрании мэра Москвы", - сказала председатель избиркома Ольга Кириллова
. Решение было принято единогласно.
Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 76,39% голосов, за него проголосовали 2 499 114 человек. Итоговая явка на выборы мэра Москвы составила 42,5%.
Во вторник Мосгоризбирком признал выборы состоявшимися и действительными.
На прошлых выборах мэра Москвы, прошедших в 2018 году, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 582 762 человека. Явка тогда составила 30,96%.
Итоги выборов мэра Москвы