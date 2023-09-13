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Встреча Совета по культурному сотрудничеству стран СНГ пройдет в 2024 году - РИА Новости, 13.09.2023
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22:41 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/sng-1896220590.html
Встреча Совета по культурному сотрудничеству стран СНГ пройдет в 2024 году
Встреча Совета по культурному сотрудничеству стран СНГ пройдет в 2024 году - РИА Новости, 13.09.2023
Встреча Совета по культурному сотрудничеству стран СНГ пройдет в 2024 году
В России в 2024 году состоится следующая встреча Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ, об этом договорились руководители министерств... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T22:41
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россия
снг
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В России в 2024 году состоится следующая встреча Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ, об этом договорились руководители министерств культуры стран СНГ, заявили в министерстве культуры. "Следующая встреча Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ пройдет в России в 2024 году. Об этом договорились руководители министерств культуры стран СНГ на совете, который прошел в Бишкеке", - сообщается в официальном телеграм-канале ведомства. Уточняется, что делегацию Минкультуры России возглавил замминистра культуры Андрей Малышев. Россия уделяет особое внимание реализации основных мероприятий сотрудничества в области культуры на 2021–2025 годы, отметил Малышев. "Кроме того, министерство работает над выполнением межгосударственной программы "Санкт-Петербург - культурная столица Содружества" в 2023 году. Минкультуры России также представило на форуме мероприятия культурной программы", - говорится в сообщении.
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россия, снг
Россия, СНГ
Встреча Совета по культурному сотрудничеству стран СНГ пройдет в 2024 году

Встреча Совета по культурному сотрудничеству государств СНГ пройдет в 2024 году

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В России в 2024 году состоится следующая встреча Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ, об этом договорились руководители министерств культуры стран СНГ, заявили в министерстве культуры.
"Следующая встреча Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ пройдет в России в 2024 году. Об этом договорились руководители министерств культуры стран СНГ на совете, который прошел в Бишкеке", - сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что делегацию Минкультуры России возглавил замминистра культуры Андрей Малышев.
Россия уделяет особое внимание реализации основных мероприятий сотрудничества в области культуры на 2021–2025 годы, отметил Малышев.
"Кроме того, министерство работает над выполнением межгосударственной программы "Санкт-Петербург - культурная столица Содружества" в 2023 году. Минкультуры России также представило на форуме мероприятия культурной программы", - говорится в сообщении.
 
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