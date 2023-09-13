https://ria.ru/20230913/snaryady-1896076368.html
В Нидерландах назвали решение передать Киеву снаряды с ураном бесчеловечным
В Нидерландах назвали решение передать Киеву снаряды с ураном бесчеловечным - РИА Новости, 13.09.2023
В Нидерландах назвали решение передать Киеву снаряды с ураном бесчеловечным
Решение США передать Украине снаряды с обедненным ураном неэтично и бесчеловечно, заявил в беседе с РИА Новости голландский правозащитник, создатель организации РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T12:36
2023-09-13T12:36
2023-09-13T15:13
специальная военная операция на украине
украина
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нидерланды
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ГААГА, 13 сен — РИА Новости. Решение США передать Украине снаряды с обедненным ураном неэтично и бесчеловечно, заявил в беседе с РИА Новости голландский правозащитник, создатель организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге. "Я убежден, что это очень опасно. Такие боеприпасы использовались в Ираке, и было много сообщений о том, как дети потом рождались без тех или иных конечностей. Я не эксперт в этом вопросе, но я считаю, что поставка таких вооружений очень опасна и цинична. Это тактика разрушения планеты: мол, если мы не получим Украину, то оставим России отравленную землю, которую она не сможет использовать, — вот такая логика. Это неэтично и бесчеловечно", — сказал он.Столь же неэтичным собеседник агентства назвал и решение поставлять Украине кассетные боеприпасы. "Все это также говорит о том, что у нас практически не осталось оружия. Запад обладает крупной военной промышленностью, но это скорее про деньги, а не про воспроизводство, разработку оружия для реальной войны", — отметил активист. Новый пакет военной помощи на 175 миллионов долларов, о котором Пентагон объявил 6 сентября, включает среди прочего поставку 20-миллиметровых снарядов для танков Abrams с сердечником из обедненного урана. По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, значительных радиологических последствий от применения боеприпасов с обедненным ураном не будет. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила, что обедненный уран — это тяжелый металл и чрезвычайно опасен для человека и окружающей среды с точки зрения химической токсичности.
https://ria.ru/20230912/grossi-1895733393.html
https://ria.ru/20230913/problemy-1896018299.html
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украина, в мире, нидерланды
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Нидерланды
В Нидерландах назвали решение передать Киеву снаряды с ураном бесчеловечным
Правозащитник де Йонге: решение передать Киеву снаряды с ураном бесчеловечно
ГААГА, 13 сен — РИА Новости. Решение США передать Украине снаряды с обедненным ураном неэтично и бесчеловечно, заявил в беседе с РИА Новости голландский правозащитник, создатель организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге.
«
"Я убежден, что это очень опасно. Такие боеприпасы использовались в Ираке, и было много сообщений о том, как дети потом рождались без тех или иных конечностей. Я не эксперт в этом вопросе, но я считаю, что поставка таких вооружений очень опасна и цинична. Это тактика разрушения планеты: мол, если мы не получим Украину, то оставим России отравленную землю, которую она не сможет использовать, — вот такая логика. Это неэтично и бесчеловечно", — сказал он.
В Запорожской области предложили Гросси сделать себе кулон из урана
Столь же неэтичным собеседник агентства назвал и решение поставлять Украине кассетные боеприпасы.
"Все это также говорит о том, что у нас практически не осталось оружия. Запад обладает крупной военной промышленностью, но это скорее про деньги, а не про воспроизводство, разработку оружия для реальной войны", — отметил активист.
Гросси замалчивает проблемы применения обедненного урана, заявила Захарова
Новый пакет военной помощи на 175 миллионов долларов, о котором Пентагон
объявил 6 сентября, включает среди прочего поставку 20-миллиметровых снарядов для танков Abrams с сердечником из обедненного урана.
Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и во время вторжения в Ирак в 2003 году. Как отмечали специалисты, это может привести к вспышкам онкологических заболеваний. По словам военного эксперта Константина Сивкова, применение таких снарядов следует рассматривать как "грязное оружие": урановая пыль, оседающая на местности, радиоактивна, чрезвычайно токсична и не подвержена дезактивации.
По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, значительных радиологических последствий от применения боеприпасов с обедненным ураном не будет. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила, что обедненный уран — это тяжелый металл и чрезвычайно опасен для человека и окружающей среды с точки зрения химической токсичности.
ООН обеспокоена любым применением обедненного урана