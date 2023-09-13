https://ria.ru/20230913/snaryady-1896076368.html

В Нидерландах назвали решение передать Киеву снаряды с ураном бесчеловечным

В Нидерландах назвали решение передать Киеву снаряды с ураном бесчеловечным - РИА Новости, 13.09.2023

В Нидерландах назвали решение передать Киеву снаряды с ураном бесчеловечным

Решение США передать Украине снаряды с обедненным ураном неэтично и бесчеловечно, заявил в беседе с РИА Новости голландский правозащитник, создатель организации РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T12:36

2023-09-13T12:36

2023-09-13T15:13

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ГААГА, 13 сен — РИА Новости. Решение США передать Украине снаряды с обедненным ураном неэтично и бесчеловечно, заявил в беседе с РИА Новости голландский правозащитник, создатель организации The Hague Peace Projects Якоб де Йонге. "Я убежден, что это очень опасно. Такие боеприпасы использовались в Ираке, и было много сообщений о том, как дети потом рождались без тех или иных конечностей. Я не эксперт в этом вопросе, но я считаю, что поставка таких вооружений очень опасна и цинична. Это тактика разрушения планеты: мол, если мы не получим Украину, то оставим России отравленную землю, которую она не сможет использовать, — вот такая логика. Это неэтично и бесчеловечно", — сказал он.Столь же неэтичным собеседник агентства назвал и решение поставлять Украине кассетные боеприпасы. "Все это также говорит о том, что у нас практически не осталось оружия. Запад обладает крупной военной промышленностью, но это скорее про деньги, а не про воспроизводство, разработку оружия для реальной войны", — отметил активист. Новый пакет военной помощи на 175 миллионов долларов, о котором Пентагон объявил 6 сентября, включает среди прочего поставку 20-миллиметровых снарядов для танков Abrams с сердечником из обедненного урана. По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, значительных радиологических последствий от применения боеприпасов с обедненным ураном не будет. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила, что обедненный уран — это тяжелый металл и чрезвычайно опасен для человека и окружающей среды с точки зрения химической токсичности.

https://ria.ru/20230912/grossi-1895733393.html

https://ria.ru/20230913/problemy-1896018299.html

https://ria.ru/20230906/primenenie-1894632637.html

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