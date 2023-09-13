https://ria.ru/20230913/smi-1896205198.html

Молдавский общественный деятель сравнил методы своих властей с Пиночетом

Молдавский общественный деятель сравнил методы своих властей с Пиночетом - РИА Новости, 13.09.2023

Молдавский общественный деятель сравнил методы своих властей с Пиночетом

Власти Молдавии используют методы чилийского диктатора Аугусто Пиночета в отношении неудобных для них СМИ и журналистов, заявил в комментарии РИА Новости лидер... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T20:09

2023-09-13T20:09

2023-09-13T20:24

молдавия

кишинев

украина

дмитрий киселев

аугусто пиночет

евросоюз

глава sputnik молдова виталий денисов

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КИШИНЕВ, 13 сен – РИА Новости. Власти Молдавии используют методы чилийского диктатора Аугусто Пиночета в отношении неудобных для них СМИ и журналистов, заявил в комментарии РИА Новости лидер Общественного республиканского совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев. Ранее руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии. Он пояснил, что в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. По словам Денисова, власти Молдавии считают, что он представляет угрозу для нацбезопасности. "Своими действиями, подобной высылкой главы представительства международного информационного агентства и радио Sputnik в Молдавии руководство республики зачем-то продолжает доказывать всем и каждому, что к европейским стандартам они не имеют никакого отношения. Более того, продолжается планомерное уничтожение имиджа ЕС в Молдавии. Называя себя проевропейской силой, PAS (правящая пропрезидентская партия "Действие и солидарность" ПДС/PAS – ред.) использует фактически "пиночетовские методы", - сказал Тулянцев. Собеседник агентства выразил обеспокоенность действиями официального Кишинева, которые, по его словам, дискредитируют страну в целом. "Своим решением группировка Санду наносит непоправимый имиджевый ущерб Молдавии. Власти демонстрируют всему цивилизованному миру свою беспомощность. Перед человечеством сегодня стоят достаточно серьёзные глобальные вызовы - война, международный терроризм, эпидемии, экономический и энергетический кризисы. А для Молдавии, по мнению правящей группировки, угрозой является Денисов. Если глава одного из информационных агентств может нести угрозу национальной безопасности целой Молдавии, то у меня возникает один единственный вопрос к этой власти: почему вы позволяете себе так дискредитировать нашу страну?" - подытожил Тулянцев. Ситуацию прокомментировал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он отметил, что разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений. В конце февраля прошлого года, после начала российской спецоперации на Украине, Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала Sputnik Молдавия, объяснив это риском распространения "дезинформации, затрагивающей национальную безопасность". С 7 марта прекратилось и вещание радиостанции агентства. Российское посольство осудило действия Кишинева и назвало обвинения в адрес Sputnik Молдавия необъективными и политизированными.

https://ria.ru/20230913/moldaviya-1896153650.html

https://ria.ru/20230913/sputnik-1896199407.html

молдавия

кишинев

украина

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молдавия, кишинев, украина, дмитрий киселев, аугусто пиночет, евросоюз, глава sputnik молдова виталий денисов