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Молдавский общественный деятель сравнил методы своих властей с Пиночетом - РИА Новости, 13.09.2023
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20:09 13.09.2023 (обновлено: 20:24 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/smi-1896205198.html
Молдавский общественный деятель сравнил методы своих властей с Пиночетом
Молдавский общественный деятель сравнил методы своих властей с Пиночетом - РИА Новости, 13.09.2023
Молдавский общественный деятель сравнил методы своих властей с Пиночетом
Власти Молдавии используют методы чилийского диктатора Аугусто Пиночета в отношении неудобных для них СМИ и журналистов, заявил в комментарии РИА Новости лидер... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T20:09
2023-09-13T20:24
молдавия
кишинев
украина
дмитрий киселев
аугусто пиночет
евросоюз
глава sputnik молдова виталий денисов
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КИШИНЕВ, 13 сен – РИА Новости. Власти Молдавии используют методы чилийского диктатора Аугусто Пиночета в отношении неудобных для них СМИ и журналистов, заявил в комментарии РИА Новости лидер Общественного республиканского совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев. Ранее руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии. Он пояснил, что в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. По словам Денисова, власти Молдавии считают, что он представляет угрозу для нацбезопасности. "Своими действиями, подобной высылкой главы представительства международного информационного агентства и радио Sputnik в Молдавии руководство республики зачем-то продолжает доказывать всем и каждому, что к европейским стандартам они не имеют никакого отношения. Более того, продолжается планомерное уничтожение имиджа ЕС в Молдавии. Называя себя проевропейской силой, PAS (правящая пропрезидентская партия "Действие и солидарность" ПДС/PAS – ред.) использует фактически "пиночетовские методы", - сказал Тулянцев. Собеседник агентства выразил обеспокоенность действиями официального Кишинева, которые, по его словам, дискредитируют страну в целом. "Своим решением группировка Санду наносит непоправимый имиджевый ущерб Молдавии. Власти демонстрируют всему цивилизованному миру свою беспомощность. Перед человечеством сегодня стоят достаточно серьёзные глобальные вызовы - война, международный терроризм, эпидемии, экономический и энергетический кризисы. А для Молдавии, по мнению правящей группировки, угрозой является Денисов. Если глава одного из информационных агентств может нести угрозу национальной безопасности целой Молдавии, то у меня возникает один единственный вопрос к этой власти: почему вы позволяете себе так дискредитировать нашу страну?" - подытожил Тулянцев. Ситуацию прокомментировал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он отметил, что разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений. В конце февраля прошлого года, после начала российской спецоперации на Украине, Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала Sputnik Молдавия, объяснив это риском распространения "дезинформации, затрагивающей национальную безопасность". С 7 марта прекратилось и вещание радиостанции агентства. Российское посольство осудило действия Кишинева и назвало обвинения в адрес Sputnik Молдавия необъективными и политизированными.
https://ria.ru/20230913/moldaviya-1896153650.html
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молдавия, кишинев, украина, дмитрий киселев, аугусто пиночет, евросоюз, глава sputnik молдова виталий денисов
Молдавия, Кишинев, Украина, Дмитрий Киселев, Аугусто Пиночет, Евросоюз, Глава Sputnik Молдова Виталий Денисов
Молдавский общественный деятель сравнил методы своих властей с Пиночетом

Тулянцев: власти Молдавии используют методы диктатора Пиночета в отношении СМИ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 сен – РИА Новости. Власти Молдавии используют методы чилийского диктатора Аугусто Пиночета в отношении неудобных для них СМИ и журналистов, заявил в комментарии РИА Новости лидер Общественного республиканского совета "За свободную Родину" Игорь Тулянцев.
Ранее руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов сообщил РИА Новости, что его депортируют из Молдавии. Он пояснил, что в Кишиневе к нему домой пришли сотрудники миграционной службы, посадили в машину и везут в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. По словам Денисова, власти Молдавии считают, что он представляет угрозу для нацбезопасности.
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"Своими действиями, подобной высылкой главы представительства международного информационного агентства и радио Sputnik в Молдавии руководство республики зачем-то продолжает доказывать всем и каждому, что к европейским стандартам они не имеют никакого отношения. Более того, продолжается планомерное уничтожение имиджа ЕС в Молдавии. Называя себя проевропейской силой, PAS (правящая пропрезидентская партия "Действие и солидарность" ПДС/PAS – ред.) использует фактически "пиночетовские методы", - сказал Тулянцев.
Собеседник агентства выразил обеспокоенность действиями официального Кишинева, которые, по его словам, дискредитируют страну в целом.
"Своим решением группировка Санду наносит непоправимый имиджевый ущерб Молдавии. Власти демонстрируют всему цивилизованному миру свою беспомощность. Перед человечеством сегодня стоят достаточно серьёзные глобальные вызовы - война, международный терроризм, эпидемии, экономический и энергетический кризисы. А для Молдавии, по мнению правящей группировки, угрозой является Денисов. Если глава одного из информационных агентств может нести угрозу национальной безопасности целой Молдавии, то у меня возникает один единственный вопрос к этой власти: почему вы позволяете себе так дискредитировать нашу страну?" - подытожил Тулянцев.
Ситуацию прокомментировал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Он отметил, что разрушительная политика молдавских властей переходит все адекватные границы межгосударственных отношений.
В конце февраля прошлого года, после начала российской спецоперации на Украине, Служба информации и безопасности Молдавии заблокировала Sputnik Молдавия, объяснив это риском распространения "дезинформации, затрагивающей национальную безопасность". С 7 марта прекратилось и вещание радиостанции агентства. Российское посольство осудило действия Кишинева и назвало обвинения в адрес Sputnik Молдавия необъективными и политизированными.
Руководитель Sputnik Молдова Виталий Денисов - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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МолдавияКишиневУкраинаДмитрий КиселевАугусто ПиночетЕвросоюзГлава Sputnik Молдова Виталий Денисов
 
 
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