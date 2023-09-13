https://ria.ru/20230913/sevastopol-1896127172.html

Эксперт ожидает поучительного ответа для ВСУ за атаку на Севастополь

Эксперт ожидает поучительного ответа для ВСУ за атаку на Севастополь - РИА Новости, 13.09.2023

Эксперт ожидает поучительного ответа для ВСУ за атаку на Севастополь

Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев считает, что в скором времени за удар украинских войск по Севастополю РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T15:24

2023-09-13T15:24

2023-09-13T15:43

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

севастополь

сергей горбачев

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев считает, что в скором времени за удар украинских войск по Севастополю последует поучительный и показательный ответ. Минобороны РФ сообщило, что Киев атаковал ночью 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, а также тремя безэкипажными катерами - совершавший морской переход отряд кораблей Черноморского флота. ПВО сбила 7 ракет, повреждены два судна, находящиеся в ремонте, а все катера уничтожены патрульным кораблем "Василий Быков". По предварительной информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в результате ночной атаки пострадали 24 человека. Командующий ВВС Украины Николай Олещук в своём Telegram-канале заявил, что удар по Севастополю был нанесён самолётами. "Украина продолжает нагнетать ситуацию и вести ее к эскалации, а Запад - стремиться реализовать принцип "воевать по последнего украинца". Мы однозначно будем отвечать и отвечать таким образом, чтобы это было поучительно, показательно и эффективно, чтобы в конечном счете им был нанесен невосполнимый ущерб, который приведет спецоперацию на Украине к победной точке", - сказал Горбачев РИА Новости. По его мнению, удар по Севастополю наносился дальнобойными ракетами высокой точности. Теперь по обломкам предстоит выяснить, откуда, с какого носителя и какими ракетами велась атака. "У Украины своих таких ракет быть не может по определению. Она не обладает ни практической, ни технической, ни научной школой, чтобы создать такое оружие. Я думаю, что при атаке на Севастополь речь может идти о ракетах аналогичных британским Storm Shadow", - сказал Горбачев.

https://ria.ru/20230913/ataka-1896019290.html

https://ria.ru/20230913/udar-1896062195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, севастополь, сергей горбачев, ситуация в днр и лнр