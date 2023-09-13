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Эксперт ожидает поучительного ответа для ВСУ за атаку на Севастополь - РИА Новости, 13.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:24 13.09.2023 (обновлено: 15:43 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/sevastopol-1896127172.html
Эксперт ожидает поучительного ответа для ВСУ за атаку на Севастополь
Эксперт ожидает поучительного ответа для ВСУ за атаку на Севастополь - РИА Новости, 13.09.2023
Эксперт ожидает поучительного ответа для ВСУ за атаку на Севастополь
Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев считает, что в скором времени за удар украинских войск по Севастополю РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T15:24
2023-09-13T15:43
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
севастополь
сергей горбачев
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев считает, что в скором времени за удар украинских войск по Севастополю последует поучительный и показательный ответ. Минобороны РФ сообщило, что Киев атаковал ночью 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, а также тремя безэкипажными катерами - совершавший морской переход отряд кораблей Черноморского флота. ПВО сбила 7 ракет, повреждены два судна, находящиеся в ремонте, а все катера уничтожены патрульным кораблем "Василий Быков". По предварительной информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в результате ночной атаки пострадали 24 человека. Командующий ВВС Украины Николай Олещук в своём Telegram-канале заявил, что удар по Севастополю был нанесён самолётами. "Украина продолжает нагнетать ситуацию и вести ее к эскалации, а Запад - стремиться реализовать принцип "воевать по последнего украинца". Мы однозначно будем отвечать и отвечать таким образом, чтобы это было поучительно, показательно и эффективно, чтобы в конечном счете им был нанесен невосполнимый ущерб, который приведет спецоперацию на Украине к победной точке", - сказал Горбачев РИА Новости. По его мнению, удар по Севастополю наносился дальнобойными ракетами высокой точности. Теперь по обломкам предстоит выяснить, откуда, с какого носителя и какими ракетами велась атака. "У Украины своих таких ракет быть не может по определению. Она не обладает ни практической, ни технической, ни научной школой, чтобы создать такое оружие. Я думаю, что при атаке на Севастополь речь может идти о ракетах аналогичных британским Storm Shadow", - сказал Горбачев.
https://ria.ru/20230913/ataka-1896019290.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, севастополь, сергей горбачев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Севастополь, Сергей Горбачев, Ситуация в ДНР и ЛНР
Эксперт ожидает поучительного ответа для ВСУ за атаку на Севастополь

Эксперт Горбачев: за удар ВСУ по Севастополю скоро последует поучительный ответ

© Фото : пресс-служба губернатора СевастополяНа месте пожара на судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе в Севастополе
На месте пожара на судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе в Севастополе - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Севастополя
На месте пожара на судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе в Севастополе
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев считает, что в скором времени за удар украинских войск по Севастополю последует поучительный и показательный ответ.
Минобороны РФ сообщило, что Киев атаковал ночью 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, а также тремя безэкипажными катерами - совершавший морской переход отряд кораблей Черноморского флота. ПВО сбила 7 ракет, повреждены два судна, находящиеся в ремонте, а все катера уничтожены патрульным кораблем "Василий Быков". По предварительной информации губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в результате ночной атаки пострадали 24 человека. Командующий ВВС Украины Николай Олещук в своём Telegram-канале заявил, что удар по Севастополю был нанесён самолётами.
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
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"Украина продолжает нагнетать ситуацию и вести ее к эскалации, а Запад - стремиться реализовать принцип "воевать по последнего украинца". Мы однозначно будем отвечать и отвечать таким образом, чтобы это было поучительно, показательно и эффективно, чтобы в конечном счете им был нанесен невосполнимый ущерб, который приведет спецоперацию на Украине к победной точке", - сказал Горбачев РИА Новости.
По его мнению, удар по Севастополю наносился дальнобойными ракетами высокой точности. Теперь по обломкам предстоит выяснить, откуда, с какого носителя и какими ракетами велась атака.
Украины своих таких ракет быть не может по определению. Она не обладает ни практической, ни технической, ни научной школой, чтобы создать такое оружие. Я думаю, что при атаке на Севастополь речь может идти о ракетах аналогичных британским Storm Shadow", - сказал Горбачев.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСевастопольСергей ГорбачевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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