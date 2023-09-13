https://ria.ru/20230913/sevastopol-1896120016.html

ВСУ взяли ответственность за ночную атаку на Севастополь

ВСУ взяли ответственность за ночную атаку на Севастополь - РИА Новости, 13.09.2023

ВСУ взяли ответственность за ночную атаку на Севастополь

Украинские войска взяли ответственность за ночную атаку на объекты в Севастополе, говорится в Telegram-канале управления стратегических коммуникаций ВСУ. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T15:00

2023-09-13T15:00

2023-09-13T15:02

специальная военная операция на украине

севастополь

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска взяли ответственность за ночную атаку на объекты в Севастополе, говорится в Telegram-канале управления стратегических коммуникаций ВСУ. "Утром 13 сентября ВСУ нанесли успешные удары по средствам ВМС и портовой инфраструктуре в Корабельной бухте Севастополя", - говорится в сообщении ВСУ.Минобороны РФ сообщило, что Киев атаковал ночью 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, а также тремя безэкипажными катерами - совершавший морской переход отряд кораблей Черноморского флота. ПВО сбила 7 ракет, повреждены два судна, находящиеся в ремонте, а все катера уничтожены патрульным кораблем "Василий Быков". По предварительной информации губернатора города Михаила Развожаева, в результате ночной атаки пострадали 24 человека.

севастополь

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

севастополь, вооруженные силы украины, россия, происшествия