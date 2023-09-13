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ВСУ взяли ответственность за ночную атаку на Севастополь
ВСУ взяли ответственность за ночную атаку на Севастополь - РИА Новости, 13.09.2023
ВСУ взяли ответственность за ночную атаку на Севастополь
Украинские войска взяли ответственность за ночную атаку на объекты в Севастополе, говорится в Telegram-канале управления стратегических коммуникаций ВСУ. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T15:00
2023-09-13T15:00
2023-09-13T15:02
специальная военная операция на украине
севастополь
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Украинские войска взяли ответственность за ночную атаку на объекты в Севастополе, говорится в Telegram-канале управления стратегических коммуникаций ВСУ. "Утром 13 сентября ВСУ нанесли успешные удары по средствам ВМС и портовой инфраструктуре в Корабельной бухте Севастополя", - говорится в сообщении ВСУ.Минобороны РФ сообщило, что Киев атаковал ночью 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, а также тремя безэкипажными катерами - совершавший морской переход отряд кораблей Черноморского флота. ПВО сбила 7 ракет, повреждены два судна, находящиеся в ремонте, а все катера уничтожены патрульным кораблем "Василий Быков". По предварительной информации губернатора города Михаила Развожаева, в результате ночной атаки пострадали 24 человека.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
ВСУ взяли ответственность за ночную атаку на Севастополь
Украинские военные взяли ответственность за ночную ракетную атаку на Севастополь