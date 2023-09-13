https://ria.ru/20230913/sevastopol-1896101327.html
Власти Севастополя рассказали о повреждениях после ракетной атаки ВСУ
Власти Севастополя рассказали о повреждениях после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 13.09.2023
Власти Севастополя рассказали о повреждениях после ракетной атаки ВСУ
Около 60 окон выбито и 300 квадратных метров кровли повреждено в восьми домах Севастополя после ракетной атаки на Севморзавод, сообщил и.о. заместителя... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:10
2023-09-13T14:10
2023-09-13T14:11
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896091573_0:138:3235:1958_1920x0_80_0_0_5d5de861b229d1d4ae9b619135521fcf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Около 60 окон выбито и 300 квадратных метров кровли повреждено в восьми домах Севастополя после ракетной атаки на Севморзавод, сообщил и.о. заместителя губернатора Евгений Горлов. "У нас 8 домов, из них 7 - многоквартирные жилые дома, 1 - частный. Порядка 60 окон, порядка 300 квадратных метров четырех кровель повреждены и 4 вентиляционных канала", - сказал Горлов на аппаратном совещании. Минобороны РФ ранее сообщило, что Киев атаковал ночью 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, а также тремя безэкипажными катерами - совершавший морской переход отряд кораблей Черноморского флота. ПВО сбила 7 ракет, повреждены два судна, находящиеся в ремонте, а все катера уничтожены патрульным кораблем "Василий Быков". По предварительной информации губернатора города Михаила Развожаева, в результате ночной атаки пострадали 24 человека. Пожар на Севморзаводе после ночной ракетной атаки оперативно потушили, добавил он.
https://ria.ru/20230913/udar-1896062195.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896091573_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_dbdc656c47a3f8e8ec43d5e611b93ea4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Вооруженные силы Украины
Власти Севастополя рассказали о повреждениях после ракетной атаки ВСУ
В Севастополе при ракетной атаке ВСУ повреждены окна и кровля восьми домов