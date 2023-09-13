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Власти Севастополя рассказали о повреждениях после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 13.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:10 13.09.2023 (обновлено: 14:11 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/sevastopol-1896101327.html
Власти Севастополя рассказали о повреждениях после ракетной атаки ВСУ
Власти Севастополя рассказали о повреждениях после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 13.09.2023
Власти Севастополя рассказали о повреждениях после ракетной атаки ВСУ
Около 60 окон выбито и 300 квадратных метров кровли повреждено в восьми домах Севастополя после ракетной атаки на Севморзавод, сообщил и.о. заместителя... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:10
2023-09-13T14:11
специальная военная операция на украине
происшествия
севастополь
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Около 60 окон выбито и 300 квадратных метров кровли повреждено в восьми домах Севастополя после ракетной атаки на Севморзавод, сообщил и.о. заместителя губернатора Евгений Горлов. "У нас 8 домов, из них 7 - многоквартирные жилые дома, 1 - частный. Порядка 60 окон, порядка 300 квадратных метров четырех кровель повреждены и 4 вентиляционных канала", - сказал Горлов на аппаратном совещании. Минобороны РФ ранее сообщило, что Киев атаковал ночью 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, а также тремя безэкипажными катерами - совершавший морской переход отряд кораблей Черноморского флота. ПВО сбила 7 ракет, повреждены два судна, находящиеся в ремонте, а все катера уничтожены патрульным кораблем "Василий Быков". По предварительной информации губернатора города Михаила Развожаева, в результате ночной атаки пострадали 24 человека. Пожар на Севморзаводе после ночной ракетной атаки оперативно потушили, добавил он.
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происшествия, севастополь, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севастополь, Вооруженные силы Украины
Власти Севастополя рассказали о повреждениях после ракетной атаки ВСУ

В Севастополе при ракетной атаке ВСУ повреждены окна и кровля восьми домов

© РИА Новости / Василий БатановПожарный автомобиль в Севастополе
Пожарный автомобиль в Севастополе - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Василий Батанов
Пожарный автомобиль в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Около 60 окон выбито и 300 квадратных метров кровли повреждено в восьми домах Севастополя после ракетной атаки на Севморзавод, сообщил и.о. заместителя губернатора Евгений Горлов.
«
"У нас 8 домов, из них 7 - многоквартирные жилые дома, 1 - частный. Порядка 60 окон, порядка 300 квадратных метров четырех кровель повреждены и 4 вентиляционных канала", - сказал Горлов на аппаратном совещании.
Минобороны РФ ранее сообщило, что Киев атаковал ночью 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, а также тремя безэкипажными катерами - совершавший морской переход отряд кораблей Черноморского флота. ПВО сбила 7 ракет, повреждены два судна, находящиеся в ремонте, а все катера уничтожены патрульным кораблем "Василий Быков". По предварительной информации губернатора города Михаила Развожаева, в результате ночной атаки пострадали 24 человека. Пожар на Севморзаводе после ночной ракетной атаки оперативно потушили, добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевастопольВооруженные силы Украины
 
 
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