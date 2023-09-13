https://ria.ru/20230913/sevastopol-1896101327.html

Власти Севастополя рассказали о повреждениях после ракетной атаки ВСУ

Власти Севастополя рассказали о повреждениях после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 13.09.2023

Власти Севастополя рассказали о повреждениях после ракетной атаки ВСУ

Около 60 окон выбито и 300 квадратных метров кровли повреждено в восьми домах Севастополя после ракетной атаки на Севморзавод, сообщил и.о. заместителя... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T14:10

2023-09-13T14:10

2023-09-13T14:11

специальная военная операция на украине

происшествия

севастополь

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Около 60 окон выбито и 300 квадратных метров кровли повреждено в восьми домах Севастополя после ракетной атаки на Севморзавод, сообщил и.о. заместителя губернатора Евгений Горлов. "У нас 8 домов, из них 7 - многоквартирные жилые дома, 1 - частный. Порядка 60 окон, порядка 300 квадратных метров четырех кровель повреждены и 4 вентиляционных канала", - сказал Горлов на аппаратном совещании. Минобороны РФ ранее сообщило, что Киев атаковал ночью 10 крылатыми ракетами судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе, а также тремя безэкипажными катерами - совершавший морской переход отряд кораблей Черноморского флота. ПВО сбила 7 ракет, повреждены два судна, находящиеся в ремонте, а все катера уничтожены патрульным кораблем "Василий Быков". По предварительной информации губернатора города Михаила Развожаева, в результате ночной атаки пострадали 24 человека. Пожар на Севморзаводе после ночной ракетной атаки оперативно потушили, добавил он.

https://ria.ru/20230913/udar-1896062195.html

севастополь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, севастополь, вооруженные силы украины