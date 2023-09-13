https://ria.ru/20230913/sevastopol-1895996039.html

При атаке на Севастополь пострадали 24 человека

При атаке на Севастополь пострадали 24 человека - РИА Новости, 13.09.2023

При атаке на Севастополь пострадали 24 человека

В результате атаки ВСУ по Севастополю пострадали 24 человека, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T05:36

2023-09-13T05:36

2023-09-13T10:27

специальная военная операция на украине

севастополь

вооруженные силы украины

происшествия

россия

михаил развожаев

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В результате атаки ВСУ по Севастополю пострадали 24 человека, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."Нахожусь на месте пожара на южной площадке Севморзавода. <...> В результате атаки, по предварительной информации, всего пострадало 24 человека, у четырех — состояние средней степени тяжести", — написал он.Губернатор подчеркнул, что всем раненым оказывают помощь в полном объеме."Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе — нет", — отметил Развожаев.По его словам, катера и паромы в Севастопольской бухте работают в штатном режиме.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях, в Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230910/bespilotniki-1895266882.html

севастополь

россия

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севастополь, вооруженные силы украины, происшествия, россия, михаил развожаев