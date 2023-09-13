Рейтинг@Mail.ru
При атаке на Севастополь пострадали 24 человека - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:36 13.09.2023 (обновлено: 10:27 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/sevastopol-1895996039.html
При атаке на Севастополь пострадали 24 человека
При атаке на Севастополь пострадали 24 человека - РИА Новости, 13.09.2023
При атаке на Севастополь пострадали 24 человека
В результате атаки ВСУ по Севастополю пострадали 24 человека, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T05:36
2023-09-13T10:27
специальная военная операция на украине
севастополь
вооруженные силы украины
происшествия
россия
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896037616_0:170:1280:890_1920x0_80_0_0_be1b4b3c93043853c2d7dc47a1015b1f.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В результате атаки ВСУ по Севастополю пострадали 24 человека, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."Нахожусь на месте пожара на южной площадке Севморзавода. &lt;...&gt; В результате атаки, по предварительной информации, всего пострадало 24 человека, у четырех — состояние средней степени тяжести", — написал он.Губернатор подчеркнул, что всем раненым оказывают помощь в полном объеме."Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе — нет", — отметил Развожаев.По его словам, катера и паромы в Севастопольской бухте работают в штатном режиме.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях, в Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230910/bespilotniki-1895266882.html
севастополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896037616_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f73c3647f04d68c8346c9a66853caf70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, вооруженные силы украины, происшествия, россия, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия, Михаил Развожаев
При атаке на Севастополь пострадали 24 человека

Развожаев: при атаке ВСУ на судоремонтный завод в Севастополе ранены 24 человека

© Фото : пресс-служба губернатора СевастополяНа месте пожара на судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе в Севастополе
На месте пожара на судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе в Севастополе - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Севастополя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. В результате атаки ВСУ по Севастополю пострадали 24 человека, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"Нахожусь на месте пожара на южной площадке Севморзавода. <...> В результате атаки, по предварительной информации, всего пострадало 24 человека, у четырех — состояние средней степени тяжести", — написал он.
Губернатор подчеркнул, что всем раненым оказывают помощь в полном объеме.
«
"Все оперативные службы работают на месте, никакой опасности для гражданских объектов в городе — нет", — отметил Развожаев.
По его словам, катера и паромы в Севастопольской бухте работают в штатном режиме.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях, в Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Рядом с Крымом уничтожили восемь украинских беспилотников
10 сентября, 06:03
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссияМихаил Развожаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала