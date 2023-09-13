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Маск назвал причину отказа развертывания сети Starlink над Крымом - РИА Новости, 13.09.2023
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03:11 13.09.2023 (обновлено: 09:00 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/set-1895990132.html
Маск назвал причину отказа развертывания сети Starlink над Крымом
Маск назвал причину отказа развертывания сети Starlink над Крымом - РИА Новости, 13.09.2023
Маск назвал причину отказа развертывания сети Starlink над Крымом
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск связал свой отказ включать спутниковую связь Starlink в районе Крымского полуострова для атаки беспилотников РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T03:11
2023-09-13T09:00
в мире
технологии
россия
сша
украина
джо байден
илон маск
дмитрий медведев
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ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск связал свой отказ включать спутниковую связь Starlink в районе Крымского полуострова для атаки беспилотников ВСУ на корабли ВМФ России с действием антироссийских санкций США, которые запрещали ему это делать. Ранее телеканал CNN сообщил, что Маск велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ России, что следовало из его биографии за авторством Уолтера Айзексона, которая вышла в свет 12 сентября. Маск позже опроверг это сообщение, заявив, что в действительности система не была активирована, но ее просили включить. "Причина, по которой (Starlink. — Прим. ред.) был выключен, в действительности первоначально была в том, что Соединенные Штаты ввели санкции против России. Санкции включают Крым, и нам не разрешено запускать соединение", — сообщил Маск в ходе онлайн-выступления на конференции, посвященной развитию технологий. Он добавил, что для включения работы Starlink над Крымом он должен был получить разрешение со стороны правительства США, которого у компании не было на момент запроса со стороны Украины. "Мы просто получили срочные звонки от украинского правительства с запросом на включение связи &lt;…&gt;" — уточнил он. При этом предприниматель признал, что готов был бы включить Starlink над Крымом, если бы получил "директиву" от президента США Джо Байдена. Маск также сравнил возможную атаку ВСУ на ВМФ России в Крыму с нападением Японии на Перл-Харбор, указав, что оно стало "тактической победой", которая привела к "стратегическому поражению" Токио во Второй мировой войне. Ранее бизнесмен отмечал, что SpaceX не обещал покрытия над Крымом, добавляя, что хочет "помогать людям, а не убивать их". Он заявлял также, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к третьей мировой войне. Маск ранее писал, что условия использования сервиса Starlink запрещают применять ее для наступательных военных действий, украинцы, которые просили ее включить для проведения атаки против России, пошли против запрета. Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink. Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя информацию о том, что Маск ограничивал работу Starlink вблизи Крыма, сорвав таким образом атаку Киева, заявил, что, если это правда, то Маск — последний адекватный человек в Северной Америке.
https://ria.ru/20230911/mask-1895603719.html
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в мире, технологии, россия, сша, украина, джо байден, илон маск, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, spacex, starlink
В мире, Технологии, Россия, США, Украина, Джо Байден, Илон Маск, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины, SpaceX, Starlink
Маск назвал причину отказа развертывания сети Starlink над Крымом

Маск: отказ включения Starlink над Крымом связан с антироссийскими санкциями США

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 сен — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск связал свой отказ включать спутниковую связь Starlink в районе Крымского полуострова для атаки беспилотников ВСУ на корабли ВМФ России с действием антироссийских санкций США, которые запрещали ему это делать.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Маск велел ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма и тем самым сорвал украинскую атаку на ВМФ России, что следовало из его биографии за авторством Уолтера Айзексона, которая вышла в свет 12 сентября. Маск позже опроверг это сообщение, заявив, что в действительности система не была активирована, но ее просили включить.
"Причина, по которой (Starlink. — Прим. ред.) был выключен, в действительности первоначально была в том, что Соединенные Штаты ввели санкции против России. Санкции включают Крым, и нам не разрешено запускать соединение", — сообщил Маск в ходе онлайн-выступления на конференции, посвященной развитию технологий.
Он добавил, что для включения работы Starlink над Крымом он должен был получить разрешение со стороны правительства США, которого у компании не было на момент запроса со стороны Украины. "Мы просто получили срочные звонки от украинского правительства с запросом на включение связи <…>" — уточнил он.
При этом предприниматель признал, что готов был бы включить Starlink над Крымом, если бы получил "директиву" от президента США Джо Байдена.
Маск также сравнил возможную атаку ВСУ на ВМФ России в Крыму с нападением Японии на Перл-Харбор, указав, что оно стало "тактической победой", которая привела к "стратегическому поражению" Токио во Второй мировой войне.
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Маск резко ответил критикам его решения отключить Starlink близ Крыма
11 сентября, 15:40
Ранее бизнесмен отмечал, что SpaceX не обещал покрытия над Крымом, добавляя, что хочет "помогать людям, а не убивать их". Он заявлял также, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может привести к третьей мировой войне. Маск ранее писал, что условия использования сервиса Starlink запрещают применять ее для наступательных военных действий, украинцы, которые просили ее включить для проведения атаки против России, пошли против запрета.
Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя информацию о том, что Маск ограничивал работу Starlink вблизи Крыма, сорвав таким образом атаку Киева, заявил, что, если это правда, то Маск — последний адекватный человек в Северной Америке.
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Маск объяснил, почему сорвал атаку ВСУ на Крым
9 сентября, 06:48
 
В миреТехнологииРоссияСШАУкраинаДжо БайденИлон МаскДмитрий МедведевВооруженные силы УкраиныSpaceXStarlink
 
 
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