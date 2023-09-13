https://ria.ru/20230913/sanprosvet-1895890426.html

Эпидемиологи "укололи" антиваксеров

Эпидемиологи "укололи" антиваксеров - РИА Новости, 13.09.2023

Эпидемиологи "укололи" антиваксеров

Вакцинация подарила человечеству 25 дополнительных лет жизни, но до сих пор есть люди, которые этого не понимают. Такое мнение в беседе с корреспондентом РИА... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T09:00

2023-09-13T09:00

2023-09-13T09:00

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Вакцинация подарила человечеству 25 дополнительных лет жизни, но до сих пор есть люди, которые этого не понимают. Такое мнение в беседе с корреспондентом РИА Новости высказал известный российский инфекционист, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов."Сейчас ключевая позиция во всем мире — вакцинация в течение всей жизни. Иммунитет не вечен, и когда-то он заканчивается", — отметил он, призвав население строго следовать национальному календарю прививок, а по эпидемическим показаниям делать все рекомендуемые врачами прививки.Напомним, что национальный календарь прививок формируется и утверждается Минздравом в соответствии с федеральным законом (№157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" от 17.09.1998). Вакцины для профилактических прививок национального календаря закупаются за счет средств федерального бюджета, поэтому вакцинация проводится абсолютно бесплатно."Когда COVID-19 только начинался, никаких антиваксеров не было"На вопрос о людях, выступающих против вакцинации (так называемых антиваксеров), ученый предположил, что "это происходит от недопонимания и бороться с этим явлением можно только через просвещение".Вместе с тем, по его словам, среди таких людей есть определенная категория, которую переубедить невозможно. "Я бы сказал, это психастенический тип личности. Не надо навязывать им свои знания, но и не стоит бояться вести с ними конструктивный диалог — отвечать на вопросы, вступать в дискуссии, приводить реальные примеры, делиться практическим опытом", — добавил он."В тот период, когда COVID-19 только начинался, никаких антиваксеров не было. Нечего было критиковать – лекарств нет, вакцин нет, все напуганы и растеряны… Куда выведет эта кривая – непонятно. Однако потом, когда уже появились лекарства и вакцины, появились и первые критиканы. Страх немного рассеялся, возникли абсурдные аналогии, люди начали делиться неправдоподобной информацией", — отметил инфекционист.В этой ситуации, по его мнению, задача санитарного щита – санитарно-просветительная работа: "Вся информация должна поступать только из официальных медицинских источников"."Я же, например, не делюсь рецептом шашлыка, хотя хорошо его готовлю. Если не получится шашлык, потеря будет небольшая. Но здесь-то речь идет о жизни и здоровье людей, а значит, нужна максимально взвешенная и проверенная информация", — отметил он, добавив, что, если бы за медицинские фейки предъявляли многомиллионные судебные иски, ситуация бы резко изменилась."Никто не говорит, что осложнений от вакцинации не бывает. Более того, все эти случаи публикуются. Каждый врач обязан подавать карту экстренного извещения по любым поствакцинальным осложнениям. Ежегодно главный санитарный врач их суммирует и приводит эти сведения в докладе по санитарно-эпидемиологическому благополучию в стране, который сначала представляется в правительстве, а затем выкладывается в публичное пространство", — сообщил эксперт.При этом он пояснил, что действительно бывают ситуации, когда на какую-то партию вакцины реактогенность несколько выше. "Я сейчас не говорю о жизнеугрожающих для пациента состояниях, но даже любая реакция — повышение температуры, гиперемия, болезненность в месте укола – фиксируется в извещении. Это позволяет надзорным органам следить за вакцинами, которые в настоящий момент входят в национальный календарь прививок", — подчеркнул ученый.Вакцинальные новшестваГоворя о содержательных изменениях в национальном календаре прививок, заведующая лабораторией иммунопрофилактики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, руководитель Научно-методического центра иммунопрофилактики, профессор Ирина Михеева сообщила РИА Новости, что последние изменения были внесены в 2021 году: в основном они коснулись вакцинопрофилактики инфекционных болезней у детей."Вакцинация против гемофильной инфекции типа b, с которой связаны такие тяжелые заболевания, как гнойный менингит и пневмония, теперь проводится всем детям, а не только группам риска", — отметила профессор.Кроме того, по ее словам, изменились сроки проведения ревакцинации против полиомиелита: последнюю прививку против этой инфекции дети должны получить в возрасте 6 лет, а не в 14 лет, как ранее. Вакцинацию и первую ревакцинацию против полиомиелита всем детям теперь проводят инактивированной вакциной, а две последние ревакцинации — живой полиомиелитной вакциной.Когда добровольные прививки становятся обязательнымиОтвечая на вопрос о прививках, которые не входят в национальный календарь, профессор пояснила, что в законе четко определены обязанности граждан в области иммунопрофилактики. "Одна из этих обязанностей – четко следовать рекомендациям медицинских работников в отношении вакцинации. С этой точки зрения все рекомендуемые врачом прививки обязательны, независимо от того, проводятся они в рамках национального календаря или по эпидемическим показаниям, то есть в очаге инфекционной болезни или при угрозе ее распространения", — подчеркнула она.По словам эксперта, в целом ряде регионов по эпидемическим показаниям проводится профилактическая вакцинация против клещевого энцефалита.Кроме того, в начале этого года были приняты постановления главного государственного санитарного врача РФ о проведении дополнительной вакцинации против кори и дифтерии, для того чтобы не допустить распространения этих инфекций при завозе возбудителей на территорию страны. "В преддверии сезонного подъема заболеваемости респираторными инфекциями необходимы прививки против гриппа и COVID-19", —отметила профессор Михеева.

https://ria.ru/20230911/vaktsinatsiya-1895469388.html

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