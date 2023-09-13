Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН призвал страны соблюдать санкционный режим в отношении КНДР - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:53 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/sanktsii-1896191844.html
Генсек ООН призвал страны соблюдать санкционный режим в отношении КНДР
Генсек ООН призвал страны соблюдать санкционный режим в отношении КНДР - РИА Новости, 13.09.2023
Генсек ООН призвал страны соблюдать санкционный режим в отношении КНДР
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны соблюдать санкционный режим СБ в отношении КНДР – это касается и ситуации с сотрудничеством РФ и КНДР. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T18:53
2023-09-13T18:53
в мире
россия
антониу гутерреш
ким чен ын
совет безопасности оон
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570396310_0:214:2883:1836_1920x0_80_0_0_fee0e43dfc630bac8e8d96c206dbafce.jpg
ООН, 13 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны соблюдать санкционный режим СБ в отношении КНДР – это касается и ситуации с сотрудничеством РФ и КНДР. На пресс-конференции генсека попросили прокомментировать визит лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ. "Любая форма сотрудничества любой страны с КНДР должна соблюдать санкционный режим, и это касается и случая, который вы упомянули", - сказал Гутерреш.
https://ria.ru/20230906/rossiya-1894393228.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570396310_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_c00ac1688fe82949f4488478f407126b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, антониу гутерреш, ким чен ын, совет безопасности оон, оон
В мире, Россия, Антониу Гутерреш, Ким Чен Ын, Совет Безопасности ООН, ООН
Генсек ООН призвал страны соблюдать санкционный режим в отношении КНДР

Генсек ООН Гутерреш призвал страны соблюдать санкционный режим в отношении КНДР

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг КНДР на автомобиле
Флаг КНДР на автомобиле - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаг КНДР на автомобиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны соблюдать санкционный режим СБ в отношении КНДР – это касается и ситуации с сотрудничеством РФ и КНДР.
На пресс-конференции генсека попросили прокомментировать визит лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ.
"Любая форма сотрудничества любой страны с КНДР должна соблюдать санкционный режим, и это касается и случая, который вы упомянули", - сказал Гутерреш.
Президент России Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын во время официальной церемонии встречи на острове Русском - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Россия строит троянского коня
6 сентября, 08:00
 
В миреРоссияАнтониу ГутеррешКим Чен ЫнСовет Безопасности ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала