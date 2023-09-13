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Генсек ООН призвал страны соблюдать санкционный режим в отношении КНДР

Генсек ООН призвал страны соблюдать санкционный режим в отношении КНДР - РИА Новости, 13.09.2023

Генсек ООН призвал страны соблюдать санкционный режим в отношении КНДР

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны соблюдать санкционный режим СБ в отношении КНДР – это касается и ситуации с сотрудничеством РФ и КНДР. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T18:53

2023-09-13T18:53

2023-09-13T18:53

в мире

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антониу гутерреш

ким чен ын

совет безопасности оон

оон

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ООН, 13 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны соблюдать санкционный режим СБ в отношении КНДР – это касается и ситуации с сотрудничеством РФ и КНДР. На пресс-конференции генсека попросили прокомментировать визит лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ. "Любая форма сотрудничества любой страны с КНДР должна соблюдать санкционный режим, и это касается и случая, который вы упомянули", - сказал Гутерреш.

https://ria.ru/20230906/rossiya-1894393228.html

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