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Генсек ООН призвал страны соблюдать санкционный режим в отношении КНДР
Генсек ООН призвал страны соблюдать санкционный режим в отношении КНДР - РИА Новости, 13.09.2023
Генсек ООН призвал страны соблюдать санкционный режим в отношении КНДР
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны соблюдать санкционный режим СБ в отношении КНДР – это касается и ситуации с сотрудничеством РФ и КНДР. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T18:53
2023-09-13T18:53
2023-09-13T18:53
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антониу гутерреш
ким чен ын
совет безопасности оон
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ООН, 13 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны соблюдать санкционный режим СБ в отношении КНДР – это касается и ситуации с сотрудничеством РФ и КНДР. На пресс-конференции генсека попросили прокомментировать визит лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ. "Любая форма сотрудничества любой страны с КНДР должна соблюдать санкционный режим, и это касается и случая, который вы упомянули", - сказал Гутерреш.
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в мире, россия, антониу гутерреш, ким чен ын, совет безопасности оон, оон
В мире, Россия, Антониу Гутерреш, Ким Чен Ын, Совет Безопасности ООН, ООН
Генсек ООН призвал страны соблюдать санкционный режим в отношении КНДР
Генсек ООН Гутерреш призвал страны соблюдать санкционный режим в отношении КНДР