https://ria.ru/20230913/sanktsii-1896127937.html
В ЕС сообщили, что с четырех человек были сняты персональные санкции
В ЕС сообщили, что с четырех человек были сняты персональные санкции - РИА Новости, 13.09.2023
В ЕС сообщили, что с четырех человек были сняты персональные санкции
Совет Евросоюза исключил из списка индивидуальных антироссийских санкций четырех физлиц, говорится в заявлении ведомства. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T15:26
2023-09-13T15:26
2023-09-13T22:30
россия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 13 сен — РИА Новости. Совет Евросоюза исключил из списка индивидуальных антироссийских санкций четырех физлиц, говорится в заявлении ведомства."В контексте пересмотра санкций Совет также решил не продлевать санкции в отношении четырех физлиц", — указывается в заявлении.Фамилии исключенных из списка фигурантов станут известны после публикации решения в официальном журнале ЕС.
https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html
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россия, евросоюз
В ЕС сообщили, что с четырех человек были сняты персональные санкции
Совет Евросоюза решил не продлевать санкции против четырех россиян