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В ЕС сообщили, что с четырех человек были сняты персональные санкции - РИА Новости, 13.09.2023
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15:26 13.09.2023 (обновлено: 22:30 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/sanktsii-1896127937.html
В ЕС сообщили, что с четырех человек были сняты персональные санкции
В ЕС сообщили, что с четырех человек были сняты персональные санкции - РИА Новости, 13.09.2023
В ЕС сообщили, что с четырех человек были сняты персональные санкции
Совет Евросоюза исключил из списка индивидуальных антироссийских санкций четырех физлиц, говорится в заявлении ведомства. РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T15:26
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россия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 13 сен — РИА Новости. Совет Евросоюза исключил из списка индивидуальных антироссийских санкций четырех физлиц, говорится в заявлении ведомства."В контексте пересмотра санкций Совет также решил не продлевать санкции в отношении четырех физлиц", — указывается в заявлении.Фамилии исключенных из списка фигурантов станут известны после публикации решения в официальном журнале ЕС.
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россия, евросоюз
Россия, Евросоюз
В ЕС сообщили, что с четырех человек были сняты персональные санкции

Совет Евросоюза решил не продлевать санкции против четырех россиян

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 сен — РИА Новости. Совет Евросоюза исключил из списка индивидуальных антироссийских санкций четырех физлиц, говорится в заявлении ведомства.
"В контексте пересмотра санкций Совет также решил не продлевать санкции в отношении четырех физлиц", — указывается в заявлении.
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Фамилии исключенных из списка фигурантов станут известны после публикации решения в официальном журнале ЕС.
 
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