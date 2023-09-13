https://ria.ru/20230913/sanktsii-1896127937.html

В ЕС сообщили, что с четырех человек были сняты персональные санкции

В ЕС сообщили, что с четырех человек были сняты персональные санкции - РИА Новости, 13.09.2023

В ЕС сообщили, что с четырех человек были сняты персональные санкции

Совет Евросоюза исключил из списка индивидуальных антироссийских санкций четырех физлиц, говорится в заявлении ведомства. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T15:26

2023-09-13T15:26

2023-09-13T22:30

россия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 13 сен — РИА Новости. Совет Евросоюза исключил из списка индивидуальных антироссийских санкций четырех физлиц, говорится в заявлении ведомства."В контексте пересмотра санкций Совет также решил не продлевать санкции в отношении четырех физлиц", — указывается в заявлении.Фамилии исключенных из списка фигурантов станут известны после публикации решения в официальном журнале ЕС.

https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html

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