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ЕС продлил на полгода санкции против России - РИА Новости, 13.09.2023
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15:23 13.09.2023 (обновлено: 15:39 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/sanktsii-1896126874.html
ЕС продлил на полгода санкции против России
ЕС продлил на полгода санкции против России - РИА Новости, 13.09.2023
ЕС продлил на полгода санкции против России
Совет ЕС на шесть месяцев, до 15 марта 2024 года продлил действующие с 2014 года индивидуальные антироссийские санкции в отношении почти 1800 физлиц и... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T15:23
2023-09-13T15:39
россия
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Совет ЕС на шесть месяцев, до 15 марта 2024 года продлил действующие с 2014 года индивидуальные антироссийские санкции в отношении почти 1800 физлиц и организаций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают почти 1800 физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Введение санкций может быть оспорено в Суде ЕС в Люксембурге. Там рассматривается ряд исков со стороны россиян, попавших под ограничения. Также эксперты ЕС периодически пересматривают санкционные списки. При этом, по словам адвокатов, представляющих интересы россиян в европейских судах, санкционные списки Евросоюза, в которые включают граждан России, готовятся в спешке, зачастую с ошибками и нарушениями, что непозволительно в правовой системе. Адвокаты также указывают, что регулярный пересмотр санкционных списков приводит лишь к незначительным изменениям, тогда как в ходе таких проверок необходимо выяснять, актуальны ли еще мотивы, по которым включали в списки тех или иных фигурантов.
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россия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, экономика
Россия, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России, Экономика
ЕС продлил на полгода санкции против России

ЕС продлил на полгода персональные санкции против граждан и организаций РФ

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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БРЮССЕЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Совет ЕС на шесть месяцев, до 15 марта 2024 года продлил действующие с 2014 года индивидуальные антироссийские санкции в отношении почти 1800 физлиц и организаций "за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.
После введения в июне этого года 11-го пакета санкций ЕС против России персональные ограничения Евросоюза затрагивают почти 1800 физлиц и организаций. Ограничительные меры предполагают замораживание активов в государствах Евросоюза, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Введение санкций может быть оспорено в Суде ЕС в Люксембурге. Там рассматривается ряд исков со стороны россиян, попавших под ограничения. Также эксперты ЕС периодически пересматривают санкционные списки. При этом, по словам адвокатов, представляющих интересы россиян в европейских судах, санкционные списки Евросоюза, в которые включают граждан России, готовятся в спешке, зачастую с ошибками и нарушениями, что непозволительно в правовой системе. Адвокаты также указывают, что регулярный пересмотр санкционных списков приводит лишь к незначительным изменениям, тогда как в ходе таких проверок необходимо выяснять, актуальны ли еще мотивы, по которым включали в списки тех или иных фигурантов.
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